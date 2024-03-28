Мэр Парижа была вынуждена прятаться в укрытии Киева из-за российской угрозы

Городская руководительница Парижа Анн Идальго проводила встречу с городским головой Киева Виталием Кличко в укрытии, потому что в это время в столице звучала воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К.

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Городской голова Киева Виталий Кличко в четвертый раз встретился в столице Украины с мэром Парижа Анн Идальго за время полномасштабного вторжения российских войск в Украину. На этот раз переговоры пришлось продолжать в бомбоубежище, поскольку прозвучала воздушная тревога из-за носителя ракет "Кинжал" МиГ-31К. Об этом сообщил Кличко в своем Telegram.

"Пришлось сегодня продолжать встречу с мэром Парижа Анн Идальго в укрытии. Потому что тревога прозвучала во время наших переговоров", — написал Кличко.

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Перед вынужденным спуском в укрытие Кличко успел вручить Анн Идальго награду киевского городского головы — нагрудный знак "За содействие обороне Киева", поскольку, по его словам, с начала полномасштабной войны мэрия Парижа присылала гуманитарную помощь, а также генераторы и другое оборудование, которое было крайне необходимым.

Кроме того, мэр Парижа засвидетельствовала свою непоколебимую позицию относительно недопущения российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх, которые состоятся летом в Париже.

Напомним, 28 марта военнослужащий ВСУ и председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире "Еспресо.TV" заявил, что угроза массированных обстрелов украинских городов растет, ведь в каждом регионе у диверсантов могут быть разные задачи. В частности, если брать во внимание столицу — противнику нужна информация о расположении систем ПВО.

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