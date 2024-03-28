Пані мер Парижа була змушена ховатися в укритті Києва через російську загрозу

Міська очільниця Парижа Анн Ідальго проводила зустріч із міським головою Києва Віталієм Кличком в укритті, бо в цей час у столиці лунала повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К.

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Міський голова Києва Віталій Кличко вчетверте зустрівся в столиці України з пані мером Парижа Анн Ідальго за час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Цього разу переговори довелося продовжувати в бомбосховищі, оскільки пролунала повітряна тривога через носія ракет "Кинджал" МіГ-31К. Про це повідомив Кличко у своєму Telegram.

"Довелося сьогодні продовжувати зустріч із мером Парижа Анн Ідальго в укритті. Бо тривога пролунала під час наших переговорів", — написав Кличко.

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Перед вимушеним спуском до укриття Кличко встиг вручити Анн Ідальго відзнаку київського міського голови — нагрудний знак "За сприяння обороні Києва", оскільки, за його словами, від початку повномасштабної війни мерія Парижа надсилала гуманітарну допомогу, а також генератори й інше обладнання, яке було вкрай необхідним.

Пані мер Парижа засвідчила свою непохитну позицію щодо недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх, які відбудуться влітку в Парижі.

Нагадаємо, 28 березня військовослужбовець ЗСУ та голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі "Еспресо.TV" заявив, що загроза масованих обстрілів українських міст зростає, адже в кожному регіоні в диверсантів можуть бути різні завдання. Зокрема, якщо брати до уваги столицю, противнику потрібна інформація про розташування систем ППО.

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