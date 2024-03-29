"Является довольно назойливой": Defence Express о бомбе УМПБ Д-30СН, которой РФ ударила по Харькову

Бомба оборудована реактивным двигателем с крылышками, что позволяет запускать ее с большого расстояния. Эксперты уверены, что это было экспериментальное применение боеприпаса.

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Россияне пытаются сделать боеприпас вроде бомбы GLSDB, которая может запускаться с HIMARS, и продолжают практику военных испытаний своих новых средств по мирным городам Украины. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Россияне продолжают кампанию по терроризированию мирного населения. Видим, что россияне не выбирают средств. 27 марта РФ осуществила атаку на Харьков, применив бомбу УМПБ Д-30СН. Это новое средство, которое россияне пытаются сделать вроде бомбы GLSDB, которая может запускаться с HIMARS. Россияне сейчас прорабатывают такую же концепцию. На основе бомбы ФАБ-250 они сделали УМПБ Д-30СН, которую скорее всего запускают с самолетов", — пояснил Рябых.

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По его словам, бомба УМПБ Д-30СН оборудована реактивным двигателем с крылышками. Это позволяет запускать ее с большого расстояния, и она является довольно назойливой.

"По замыслу врага эта бомба должна быть высокоточной. И здесь возникает вопрос: действительно ли она высокоточная? Россияне говорят, что бомба оснащена прибором, который позволяет наводиться по GPS координатам. Мол, это дает ей возможность попадать в военные объекты. Однако мы видим, что скорее всего это было экспериментальное применение", — сказал эксперт.

Он добавил, что все это свидетельствует о том, что РФ продолжает практику военных испытаний своих новых средств по мирным городам Украины.

Ранее Фокус писал, что представляет собой Д-30СН — новая управляемая бомба РФ. Эксперты считают, что УМПБ Д-30СН — это российская копия американской "умной" бомбы GBU-39/B SDB, которая и была взята российскими "кулибинскими" за основу своего проекта в 2010-х.

Напомним, что российский самолет сбросил еще одну авиабомбу ФАБ-500 на Белгородскую область. За последнюю неделю известно уже о девяти ФАБах, упавших в регионе.