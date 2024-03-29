Хотят выйти на Славянск и Краматорск: в ВСУ рассказали, чем враг штурмует в Донецкой области

Военнослужащий Станислав Краснов говорит, что сейчас россияне сконцентрировались на селе Терны и пытаются его захватить. Но Силам обороны на определенных участках Лиманского направления удалось перейти в контрнаступление.

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Сейчас ситуация на Лиманском направлении остается напряженной. Там российские оккупанты постоянно пытаются атаковать и штурмовать, однако Силам обороны на некоторых территориях удалось перейти в контрнаступление. Об этом сообщил командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й ОШБР ВСУ Станислав Краснов в эфире телемарафона.

По его словам, враг штурмует как пехотой, так и большими скоплениями бронетехники. Однако линия обороны "держится крепко" и даже в некоторых местах бойцы перешли в контрнаступление, заняли позиции и выровняли линию фронта.

ВС РФ пытаются захватить Терны

Кроме того, Краснов рассказал, что сейчас россияне сконцентрировались на селе Терны Донецкой области и пытаются его захватить, чтобы выйти на высоты и затем продвигаться на Лиман, а дальше на Славянск и Краматорск.

Командир добавляет, что в большинстве случаев противник применяет тактику "мясных штурмов" малыми пехотными группами.

"Они пытаются пройти хотя бы метр, запрыгнуть в какую-то нору, часто закапываются просто среди трупов их же собратьев. Но бывают, что они могут накопить и ударное ядро бронетехники. Например, такое было несколько дней назад. 10 единиц бронетехники в 3 часа ночи пытались прорвать нашу линию обороны. Спастись смогло только 4, 6 были сожжены. И вся пехота, которая была на броне — они тоже были уничтожены на месте", — рассказывает Краснов.

Россияне бьют КАБами по позициям ВСУ

Также военный отметил, что оккупанты продолжают регулярно наносить удары управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны и прифронтовых населенных пунктах Украины.

"Каждый день есть удары КАБами непосредственно по позициям на нуле и пытаются перерезать логистику. Несколько дней назад по Тернам одновременно прилетело 6 КАБов, по самому Лиману также постоянно прилетает. По блиндажам, которые им надо уничтожить, они также постоянно пытаются их запускать", — отмечает он.

Напомним, аналитики Института изучения войны в сводке от 27 марта сообщили, что позиционные бои продолжались на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, но без подтвержденных изменений линии фронта. Сообщалось о боях северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и озера Лиман, юго-восточнее Купянска возле Ивановки; западнее Кременной в районе Тернов и Ямполовки, южнее Кременной возле Белогоровки.