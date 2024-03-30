ВС РФ впервые применили на передовой наземного робота: все закончилось плохо, — Forbes (фото)

По словам журналистов, наземных роботов используют для пополнения запасов, эвакуации раненых и размещения мин. Но применение роботов во время штурмов закончилось в районе руин Бахмута.

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Воздух и море больше подходят для роботизированных систем: не так много препятствий. На земле же их множество, именно поэтому спустя 25 месяцев после начала полномасштабной войны и Украина, и РФ в больших количествах применяют БПЛА. Об этом пишет Forbes.

В небольших количествах наземных роботов используют для пополнения запасов, эвакуации раненых и размещения мин.

Боевое же применение роботов закончилось в районе руин Бахмута, когда российская армия направила по меньшей мере две (возможно, больше) небольшие гусеничные роботизированные платформы с АГС-17 с гранатометами во время штурма позиций 53-й ОМБр ВСУ.

На опубликованных снимках изображены два миниатюрных БПЛА, лежащие среди руин.

По словам журналистов, доподлинно неизвестно, что россияне пытались сделать с помощью своих роботизированных мини-танков. Но много лет назад аналитики отмечали, насколько сложно армиям будет начать использовать наземные роботизированные машины для механизированных атак.

В конце 2020 года аналитики центра RAND моделировали столкновение между мотострелковыми ротами армий США и РФ после того, как американцы добавили вооруженных наземных роботов в свою структуру. Четыре танка М1 Abrams и 11 боевых машин пехоты М2 Bradley дополнялись 11 колесно-гусеничных безэкипажных транспортных средств.

То, что аналитики RAND называли "боевыми роботами", не очень хорошо показало себя в различных наступательных и оборонительных сценариях. Все дело в том, что RCV управлялись по радио удаленным оператором, как и настоящие российские наземные беспилотники.

Это делало их уязвимы: связь могла потеряться либо из-за местности, либо помех противника.

В ходе испытаний аналитики отметили, что эффективное использование ранцевых РЭБ существенно ограничивало возможности применения таких беспилотников.

Если россияне расширят развертывание вооруженных наземных роботов, можно ожидать, что и украинцы в ответ усилят радиопомехи. В таком случае будет больше разбитых и брошенных беспилотников рядом с другим конвенциональным транспортном.

Напомним, что накануне, 29 марта аналитики ISW сообщили, что у ВС РФ появилась система перехвата потокового видео дронов ВСУ "Чебурашка".

Также сообщалось, что в Италии создают беспилотную подводную лодку для Минобороны страны.