ВСУ готовят лучших артиллеристов: очень скоро поставят миллионы боеприпасов, — Forbes
Украина получила от союзников по меньшей мере 190 единиц гаубиц M777. К 2023 году благодаря точности они стали одним из лучших крупнокалиберных орудий Украины.
Залпов артиллерии ВСУ сейчас не слышно — идет восстановление после длительного периода дефицита боеприпасов, вызванного большей частью усилиями пророссийского крыла Республиканской партии Соединенных Штатов. Об этом пишет Forbes.
Но боеприпасы наконец-то начали поставлять — и Украина готовит свои большие пушки. Подготавливаются гаубицы М777, которые по преимуществу поставили из США. К тому же, их ремонтируют в Украине и с с помощью украинских запчастей.
По словам главкома Александра Сырского, производство некоторых деталей наладили в Украине. Для восстановления каждой единицы гаубицы М777 используется 40% деталей и запасных частей отечественных предприятий.
Это важно, потому что после отправки поврежденного оружия иностранного производства для ремонта в другие страны его возврат затянулся на месяцы. Так у украинских бригад возник дефицит танков Leopard 2.
Украина получила от союзников, включая США, по меньшей мере 190 единиц M777. К 2023 году пятитонные гаубицы, рассчитанные на экипаж из пяти человек, стали одними из лучших крупнокалиберных орудий Украины. Все благодаря точности, как сказал один из украинских стрелков.
За 25 месяцев упорных боев россияне уничтожили — в основном с помощью беспилотников и контрбатарейной борьбы — 44 украинских М777 и повредили еще 38. Это сократило почти вдвое количество M777 на передовой.
Нехватка гаубиц — не самая большая проблема украинского артиллерийского корпуса.
Без американских боеприпасов, количество выстреливаемых боеприпасов украинской артиллерии с 10 000 сократилось до 2000 в день.
Но все же республиканцы, возможно, наконец-то встанут на сторону демократической Украины, а не авторитарной России, отмечают журналисты. Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон все же пообещал вынести на голосование вопрос о новой помощи Украине на апрель.
Если это произойдет, правительство США может в срочном порядке отправить в Украину сотни тысяч снарядов. Они могут начать поступать одновременно с по меньшей мере миллионом снарядов, закупленных для Украины консорциумом под руководством Чехии. Украина также получила последние несколько сотен тысяч из тех миллионов снарядов, которые Евросоюз обещал в прошлом году.
Все это означает, что Украина вскоре может быть завалена артиллерийскими боеприпасами.
В таком случае понадобятся все орудия, которые могут безопасно стрелять, в т.ч. 38 поврежденных гаубиц M777.
Напомним, что российские войска продвинулись возле Бахмута, Авдеевки и границы Запорожской и Донецкой областей.
Также сообщалось, что Россия впервые применила в Украине термобарическую бомбу ОДАБ-1500.