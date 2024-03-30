ВСУ готовят лучших артиллеристов: очень скоро поставят миллионы боеприпасов, — Forbes

Украина получила от союзников по меньшей мере 190 единиц гаубиц M777. К 2023 году благодаря точности они стали одним из лучших крупнокалиберных орудий Украины.

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Залпов артиллерии ВСУ сейчас не слышно — идет восстановление после длительного периода дефицита боеприпасов, вызванного большей частью усилиями пророссийского крыла Республиканской партии Соединенных Штатов. Об этом пишет Forbes.

Но боеприпасы наконец-то начали поставлять — и Украина готовит свои большие пушки. Подготавливаются гаубицы М777, которые по преимуществу поставили из США. К тому же, их ремонтируют в Украине и с с помощью украинских запчастей.

По словам главкома Александра Сырского, производство некоторых деталей наладили в Украине. Для восстановления каждой единицы гаубицы М777 используется 40% деталей и запасных частей отечественных предприятий.

Это важно, потому что после отправки поврежденного оружия иностранного производства для ремонта в другие страны его возврат затянулся на месяцы. Так у украинских бригад возник дефицит танков Leopard 2.

Украина получила от союзников, включая США, по меньшей мере 190 единиц M777. К 2023 году пятитонные гаубицы, рассчитанные на экипаж из пяти человек, стали одними из лучших крупнокалиберных орудий Украины. Все благодаря точности, как сказал один из украинских стрелков.

Украинские артиллеристы — об М777

За 25 месяцев упорных боев россияне уничтожили — в основном с помощью беспилотников и контрбатарейной борьбы — 44 украинских М777 и повредили еще 38. Это сократило почти вдвое количество M777 на передовой.

Нехватка гаубиц — не самая большая проблема украинского артиллерийского корпуса.

Без американских боеприпасов, количество выстреливаемых боеприпасов украинской артиллерии с 10 000 сократилось до 2000 в день.

Но все же республиканцы, возможно, наконец-то встанут на сторону демократической Украины, а не авторитарной России, отмечают журналисты. Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон все же пообещал вынести на голосование вопрос о новой помощи Украине на апрель.

Если это произойдет, правительство США может в срочном порядке отправить в Украину сотни тысяч снарядов. Они могут начать поступать одновременно с по меньшей мере миллионом снарядов, закупленных для Украины консорциумом под руководством Чехии. Украина также получила последние несколько сотен тысяч из тех миллионов снарядов, которые Евросоюз обещал в прошлом году.

Все это означает, что Украина вскоре может быть завалена артиллерийскими боеприпасами.

В таком случае понадобятся все орудия, которые могут безопасно стрелять, в т.ч. 38 поврежденных гаубиц M777.

Напомним, что российские войска продвинулись возле Бахмута, Авдеевки и границы Запорожской и Донецкой областей.

Также сообщалось, что Россия впервые применила в Украине термобарическую бомбу ОДАБ-1500.