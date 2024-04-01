"Альтернативная служба": адвокат рассказал, мобилизуют ли людей с III группой инвалидности

По словам Ивана Либермана, речь идет о легкой группе инвалидности, которая позволяет принимать участие в боевых действиях разными способами. В то же время, окончательный закон еще не был принят.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой служить могут отправить военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Адвокат Иван Либерман в комментарии "Фактам" рассказал, могут ли призвать граждан с инвалидностью III группы.

Несколько месяцев назад в Верховную Раду вынесли на рассмотрение законопроект, согласно которому эта группа инвалидности больше не является основанием для отсрочки.

Если сейчас мобилизация этой категории граждан происходит исключительно с их согласия, то в случае принятия документа, который не первый месяц рассматривается народными депутатами, III группа инвалидности может перестать являться отсрочкой.

Адвокат отдельно отметил, что речь идет о легкой инвалидности, которая позволяет гражданам воевать.

"Кроме того, принимать участие в боевых действиях можно разными способами. Можно подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду и тому подобное. То есть служба в армии ВСУ может быть абсолютно разной, так называемая альтернативная служба", — заявил Иван Либерман.

Касаемо словосочетания "мобилизовать с их согласия" эксперт добавил, что в будущем это может перерасти в обязательное условие. В то же время, перед этим должен пройти тщательный медицинский осмотр, где и будет вынесено решение о том, пригоден ли гражданин для мобилизации.

Решение не окончательное, ведь финальной версии законопроекта о мобилизации еще не было. Народные депутаты продолжают рассматривать правки.

Напомним, 30 марта сообщалось, что комитет Верховной Рады закончил рассмотрение законопроекта о мобилизации. По словам народного депутата Федора Вениславского, остались лишь некоторые технические процедуры, однако парламентарий предполагает, что в Верховной Раде рассмотрение законопроекта может затянуться.