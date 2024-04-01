Интрига в Тихом океане: военные КНР скептически отозвались о морской пехоте США

Китайские военные эксперты считают, что Корпус морской пехоты США может столкнуться с серьезными логистическими проблемами. Ведь пополнение запасов тяжелых ракет на удаленных островах без соответствующей инфраструктуры — это серьезное препятствие.

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Китайские военные поставили под сомнение потенциал Корпуса морской пехоты США (USMC) в случае столкновения с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Эксперты считают, что американские морпехи оснащены легким вооружением, не приспособленным для береговых операций, и поэтому им не хватает тактических возможностей для противостояния китайским силам. Об пишут обозреватели Global Times.

Китайские журналисты сослались на публикацию в Washington Post, где говорилось, что американские морские пехотинцы, готовясь к войне с Китаем, перестраивают свои методы ведения боя — вместо традиционных амфибийных десантов эти более мобильные группы призваны стать помощниками для более крупных объединенных сил.

В числе задач подразделения Littoral Combat Team, отмечают эксперты, — сбор разведывательных данных и данных о кораблях, которые станут целями для ракет средней дальности, чтобы помочь Тихоокеанскому флоту и ВВС отразить китайскую агрессию против США и таких союзников, как Япония и Филиппины.

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Однако китайские военные сомневаются в способности USMC эффективно выполнять эти задачи, учитывая материально-технические ограничения и эволюционирующий характер современной войны. И хотя морпехи могут похвастаться передовым оружием, способным поражать вражеские корабли на значительном расстоянии, логистические проблемы стоят очень остро. Так пополнение запасов этих мощных ракет на удаленных островах без соответствующей инфраструктуры, считают китайские эксперты, представляет собой серьезное препятствие, потенциально снижающее оперативную эффективность американских ВМС.

"Одна морская ударная ракета весит 2200 фунтов (почти 1 тонну), а для пополнения запасов этого оружия на островах без взлетно-посадочных полос требуются водные суда, которые передвигаются медленно, или вертолеты, которые могут перевозить лишь ограниченное количество грузов за один раз", — подчеркивают эксперты.

Критики утверждают, что зависимость полка Littoral Combat Team от наземных позиций для наведения на морские цели выявляет присущие ему уязвимые места. Без надежных средств противовоздушной и противоракетной обороны морская пехота рискует выступить против неприятеля, обладающим подавляющей огневой мощью, особенно в условиях противостояния на море.

Таким образом, в условиях эскалации геополитической напряженности на Тихоокеанском театре военных действий эффективность Littoral Combat Team морской пехоты остается неопределенной. Хотя полк призван противостоять морским амбициям Китая, его жизнеспособность зависит от решения проблем материально-технического и доктринального характера.

Ранее сообщалось, что Корпус морской пехоты США испытывает нехватку амфибийных и десантных кораблей. Командование вынуждено эксплуатировать скоростные экспедиционные транспортные суда, хотя они и не приспособлены для выполнения амфибийных задач.