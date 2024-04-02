Бойцы ВСУ опровергают заявления о взятии оккупантами Часового Яра в Донецкой области

Бойцы говорят, что бои продолжаются в окрестностях города. Силы обороны также контролируют половину села Ивановское на подступах к Часовому Яру.

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Российские оккупанты не захватили город Часов Яр в Донецкой области. Бои продолжаются в окрестностях города. Об этом в своем телеграмм-канале "Бахмутский Балу" сообщил боец 210 отдельного специального батальона "Берлинго" с позывным "Балу".

"Не слушайте п**оров, бои идут в окрестностях Часового Яра, они его не взяли! Половина Ивановского под нашим контролем, много раненых ребят, с эвакуацией немного трудно, с п**орской стороны работает все подряд", — написал он.

Командир батальона ударных беспилотников "АХИЛЛЕС", 92-й ОШБР Юрий Федоренко в эфире КИЕВ24 рассказал, что украинские бойцы сдерживают россиян на подступах к Часовому Яру.

"Силы обороны показывают невероятный результат в обороне на Бахмутском отрезке, потому что противник штурмует всем имеющимся ударно-штурмовым потенциалом. На текущий момент, за последние двое суток противник никаких тактических успехов на поле боя не имел", — рассказал Федоренко.

Он добавил, что некоторые позиции здесь периодически переходят "из рук в руки".

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Бои за Часов Яр: РФ заняла господствующие высоты, этого нельзя было допускать, — DeepState (карта)

"Условно, сегодня занял противник. После системной работы удалось предпринять необходимые меры для того, чтобы уничтожить его на позициях, разбить эти позиции. Затем затягивается наша пехота, закапывается максимально, удерживает позиции. По моему убеждению, у противника не будет возможности в полной мере оккупировать Часов Яр", — считает комбат.

Российские войска уже зашли на высоты Часового Яра в Донецкой области, ситуация там тяжелая Об этом 1 апреля заявил соучредитель и аналитик проекта DeepState Роман Погорелый в интервью NV.

"Сейчас тяжелые бои идут именно за село Ивановское, которое расположено возле Часового Яра. Московиты уже не один раз заявляют, якобы они взяли полностью под контроль этот населенный пункт, что не соответствует действительности. Наши военные там ведут бои, они сдерживают натиск. Но, к сожалению, московиты уже зашли на высоты Часового Яра, что уже нельзя было допускать, потому что вроде бы ранее заявлялось, что выстраиваются ИФС (инженерно-фортификационные сооружения) для обороны Часового Яра в целом. Но, как мы видим, они уже подобрались вплотную, поэтому здесь остается вопрос открытым", — сказал он.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 2 апреля отдельно о ситуации вокруг Часового Яра в Донецкой области не сообщалось.

"На Бахмутском направлении украинские воины отбили 18 атак в районах населенных пунктов: Белогоровка Луганской области; Спирное, Ивано-Дарьевка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Часов Яр Донецкой области, где российские захватчики, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону украинских войск", — говорится в сообщении.

Напомним, что на одном из направлений фронта российские оккупанты смогли прорвать оборону украинских защитников и захватить позиции, из-за чего другая позиция, которую держали Житомирские десантники, оказалась в окружении.