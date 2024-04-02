Бійці ЗСУ спростовують заяви про взяття окупантами Часового Яру на Донеччині

Бійці кажуть, що бої тривають на околицях міста. Сили оборони також контролюють половину села Іванівське на підступах до Часового Яру.

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Російські окупанти не захопили місто Часів Яр на Донеччині. Бої тривають на околицях міста. Про це в своєму телеграм-каналі "Бахмутський Балу" повідомив боєць 210 окремогоспеціального батальйону "Берлінго" з позивним "Балу".

"Не слухайте п**орів, бої йдуть на околицях Часового Яру, вони його не взяли! Половина Іванівського під нашим контролем, багато поранених хлопців, з евакуацією трішки важко, з п**орської сторони працює все підряд", — написав він.

Командир батальйону ударних безпілотників "АХІЛЛЕС", 92-ї ОШБР Юрій Федоренко в ефірі КИЇВ24 розповів, що українські бійці стримують росіян на підступах до Часового Яру.

"Сили оборони показують неймовірний результат в обороні на Бахмутському відтинку, тому що противник штурмує усім наявним ударно-штурмовим потенціалом. На поточний момент, за останні дві доби противник жодних тактичних успіхів на полі бою не мав", — розповів Федоренко.

Він додав, що деякі позиції тут періодично переходять "з рук в руки".

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Бої за Часів Яр: РФ зайняла панівні висоти, цього не можна було допускати, — DeepState (карта)

"Умовно, сьогодні зайняв противник. Після системної роботи вдалося зробити необхідні заходи для того, щоб знищити його на позиціях, розбити ці позиції. Потім затягується наша піхота, закопується максимально, утримує позиції. На моє переконання, у противника не буде можливості повною мірою окупувати Часів Яр", — вважає комбат.

Російські війська вже зайшли на висоти Часового Яру на Донеччині, ситуація там важка Про це 1 квітня заявив співзасновник і аналітик проєкту DeepState Роман Погорілий в інтерв'ю NV.

"Зараз важкі бої йдуть саме за село Іванівське, яке розташоване біля Часового Яру. Московити вже не один раз заявляють, нібито вони взяли повністю під контроль цей населений пункт, що не відповідає дійсності. Наші військові там ведуть бої, вони стримують натиск. Але, на жаль, московити вже зайшли на висоти Часового Яру, що вже не можна було допускати, бо начебто раніше заявлялося, що вибудовуються ІФС (інженерно-фортифікаційні споруди) для оборони Часового Яру в цілому. Але, як ми бачимо, вони вже підібралися впритул, тому тут залишається питання відкритим", — сказав він.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 квітня окремо про ситуацію навколо Часового Яру на Донеччині не повідомлялося.

"На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 18 атак в районах населених пунктів: Білогорівка Луганської області; Спірне, Івано-Дар’ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області, де російські загарбники, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону українських військ", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на одному з напрямків фронту російські окупанти змогли прорвати оборону українських захисників і захопити позиції, через що інша позиція, яку тримали Житомирські десантники, опинилася в оточенні.