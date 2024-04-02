Мужчина прошел медосмотр и получил "боевую повестку", но заявил, что как свидетель Иеговы служить не может. Ранее он уже проходил службу как санинструктор и делал перевязки, но вдруг "начал бояться крови".

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Украинец попытался уклониться от мобилизации, обосновав свое нежелание служить в армии религией. Об этом известно из приговора Белопольского районного суда Сумской области от 28 марта.

Уроженец поселка Недригайлов является военнообязанным и 14 февраля получил "боевую повестку". Он должен был прибыть в место сбора утром 21 февраля, откуда мужчину бы отправили в воинскую часть для прохождения службы.

Однако в назначенную дату работники ТЦК призывника так и не дождались. Это квалифицировали как уклонение от мобилизации.

На суде украинец свою вину не признал и сообщил, что 25 ноября 2023 года покрестился в свидетеля Иеговы. По словам мужчины, ему принесли домой повестку 1 февраля. 6 февраля он по ней сходил в военкомат и прошел медосмотр, после чего был признан ВВК годным к службе.

Вместе с заключением врачей военнообязанный занес в ТЦК справку о том, что является свидетелем Иеговы. Он заверил, что не может служить по религиозным убеждениям, и в тот же день подал соответствующее заявление.

Получив "боевую повестку" о мобилизации связистом, мужчина позвонил в военкомат и предупредил, что извещение проигнорирует. Он подтвердил, что ранее служил как санинструктор — лечил людей, делал перевязки и т.д.

"Его вера позволяет оказывать людям медицинскую помощь, но перевязки он делать не может, поскольку в последнее время начал бояться крови, что никак не связано с его верой. В феврале 2024 года в военкомате ему предлагали учиться на связиста, но он отказался, поскольку после этого его могли отправить туда, где убивают и много крови", — передали в суде.

Старший офицер отделения учета мобилизационной работы рассказал, что украинца должны были отправить на учения, "максимально удаленные от боевых действий". По его мнению, то, что мужчина решил стать свидетелем Иеговы после объявления мобилизации и военного положения, наталкивает на мысль, что это было сделано намеренно.

Мать уклониста заявила, что он изучал православную Библию со времен учебы в училище и взялся за Библию Свидетелей Иеговы в конце 2020 года. Священнослужитель Свидетелей Иеговы подтвердил, что украинец ходил на службы с 2020 года, но покрестился через три года.

В суде отметили, что призывник не имел оснований на альтернативную службу и проигнорировал повестку без уважительных причин. Также в приговоре отметили, что сам уклонист объяснил свой поступок не религиозными взглядами, а нежеланием служить там, где "убивают и много крови". Мужчину признали виновным и назначили ему три года заключения.

Напомним, российские пропагандисты распространяют видео с нарративом о "несправедливой" мобилизации в Украине. Аналитики ISW отметили, что оно является продуктом "согласованной информационной операции, которая хорошо обеспечена ресурсами".

Законом установлены 11 главных обязанностей украинцев, стоящих на воинском учете. Согласно им есть ряд случаев, в которых военнообязанные должны приходить в ТЦК даже без повестки.