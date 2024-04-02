Случайно списала с учета 17 военных запаса: на Львовщине судили майора ТЦК

Женщина небрежно отнеслась к выполнению служебных обязанностей и подготовила документы о снятии с воинского учета почти двух десятков офицеров запаса по состоянию здоровья. Ее оштрафовали на более чем 4 тысячи гривен.

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Во Львове судили военную, которая незаконно "списала" с воинского учета 17 майоров запаса. Женщину-майора военной службы Наталью Г. суд признал виновной в халатности. Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Львова.

По материалам суда, женщина является начальницей отделения офицеров запаса и кадров одного из ТЦК. Майор небрежно отнеслась к выполнению служебных обязанностей и подготовила документы о снятии с воинского учета 17 офицеров запаса по состоянию здоровья. Документ она передала на подпись руководителю ТЦК. Офицеров запаса исключили с учета.

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"Правонарушение было совершено в период с 06.03.2022 по 29.04.2022. На время совершения правонарушения санкция части статьи предусматривала ответственность: наложение штрафа от 145 до 285 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок от семи до десяти суток", — объясняется наказание в постановлении суда.

Суд признал майора виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2ст.172-15 КУоАП и наложил на нее административное взыскание в виде штрафа в размере 285 необлагаемых минимумов доходов граждан: 4845 гривен в доход государства. Также женщина маєсплатити судебной сбор в размере 605 грн. 60 коп.

Сама чиновница на суд не пришла, но подала письменное заявление о признании своей вины.

Напомним, что жительница Хмельницкой области подала в суд на Россию и отсудила полмиллиона гривен. В иске она указала, что из-за войны в Украине испытала душевные страдания, стресс и опасения за свою безопасность.

В Хмельницком местный житель подал иск на РФ из-за того, что она начала полномасштабную войну против Украины. Истец требовал 1 млн 200 тысяч гривен морального ущерба от России.