Випадково списала з обліку 17 військових запасу: на Львівщині судили майора ТЦК

Жінка недбало поставилась до виконання службових обов’язків і підготувала документи щодо зняття з військового обліку майже двох десятків офіцерів запасу за станом здоров’я. Її оштрафували на понад 4 тисячі гривень.

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У Львові судили військову, яка незаконно "списала" з військового обліку 17 майорів запасу. Жінку-майора військової служби Наталю Г. суд визнав винною у недбальстві. Про це йдеться у постанові Шевченківського районного суду Львова.

За матеріалами суду, жінка є начальницею відділення офіцерів запасу та кадрів одного із ТЦК. Майор недбало поставилась до виконання службових обов’язків і підготувала документи щодо зняття з військового обліку 17 офіцерів запасу за станом здоров’я. Документ вона передала на підпис керівнику ТЦК. Офіцерів запасу виключили з обліку.

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"Правопорушення було вчинене в період з 06.03.2022 по 29.04.2022. На час вчинення правопорушення санкція частини статті передбачала відповідальність: накладення штрафу від 145 до 285 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб", — пояснюється покарання в постанові суду.

Суд визнав майора винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2ст.172-15 КУпАП та наклав на неї адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 285 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: 4845 гривень в дохід держави. Також жінка маєсплатити судовій збір у розмірі 605 грн. 60 коп.

Сама посадовиця на суд не прийшла, але подала письмову заяву про визнання своєї провини.

Нагадаємо, що жителька Хмельниччини подала до суду на Росію та відсудила пів мільйона гривень. У позові вона вказала, що через війну в Україні зазнала душевних страждань, стресу та побоювань за свою безпеку.

В Хмельницькому місцевий житель подав позов на РФ через те, що вона розпочала повномасштабну війну проти України. Позивач вимагав 1 млн 200 тисяч гривень моральної шкоди від Росії.