Украинский экипаж Т-72 рассказал, как они расправились с тремя вражескими Т-80 (видео)

Командир экипажа отметил, что российские Т-80 были быстрее их машины, но бойцам удалось обнаружить противника первыми. Это дало преимущество на поле в плане времени.

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Экипаж украинского танка Т-72 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха рассказал подробности танкового боя, во время которого за 15 минут были уничтожены три российских танка Т-80. Командир танка с позывным "Чех" отметил, что без опытных и профессиональных водителя и наводчика выполнить боевую задачу было бы значительно труднее. Подробно об этом говорится в репортаже команды "Армия TV", опубликованном 2 апреля.

В начале командир рассказал о подготовке экипажа на тренажерах Т-72 перед отправкой на передовую. Он отметил, что в ходе обучения бойцы получали навыки различных должностей, в том числе механика-водителя и наводчика, — это позволило понять специфику работы разных членов экипажа.

25-летний танкист управлял экипажем около трех месяцев перед тем, как ему пришлось вступить в один из немногочисленных танковых противостояний с противником. Непосредственно перед столкновением по украинскому танку прилетел вражеский беспилотник, но в машине сработала динамическая защита, поэтому экипаж продолжил боевую работу.

"Я сначала увидел две машины, а затем увидел, как третья машина двигалась в сторону этих двух и ехала от нас. Это были Т-80. Они быстрее, потому что у него газотурбинный двигатель, и по огневой части машина, в каком-то смысле, лучше Т-72", — сказал "Чех".

Но о том, что против украинских бойцов выступили именно Т-80 стало известно только после боя. Между тем это никак не повлияло на боеспособность экипажа.

"Вижу врага — нужно уничтожить", — с улыбкой сказал командир.

Далее он добавил, что экипажу удалось первыми обнаружить технику противника, — это дало преимущество на поле боя в плане времени для принятия решений.

Его рассказ продолжил наводчик с позывным "Беля", который сказал, что по противнику отработали с дистанции около 400 метров. Для танкового боя, отметил он, это очень близко.

Между тем боец уточнил, что по каждому вражескому танку было выпущено по два снаряда — осколочный и кумулятивный.

"Два танка стояли, а третий откатывался. Сначала по одному снаряду каждому. Мы добили тех, что стояли, а когда рассеялся туман, увидели посреди поля третьего, который уже откатился. Ну я ему в ж**у еще один (снаряд) дал", — рассказал наводчик.

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Напомним, 1 апреля украинские защитники уничтожили танковую колонну Вооруженных сил РФ при помощи ударных БПЛА. На опубликованных кадрах запечатлена работа 14-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных комплексов.