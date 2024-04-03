Альтернативы не будет: смогу тли ВСУ уничтожить железную дорогу РФ до Крыма, — эксперт

По словам политтехнолога Бориса Тизенгаузена, уничтожить железную дорогу легче, чем тот же Крымский мост через Керченскую протоку.

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Для разрушения железной дороги, которую Россия строит на оккупированной территории, по сухопутному коридору в Крым, не нужно прилагать много усилий. Об этом "24 каналу" рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

По его словам, уничтожить железную дорогу легче, чем тот же Крымский мост через Керченскую протоку. Так, железная дорога расположена ближе. Кроме того, для ее поражения не нужно столько "взрывчатого вещества".

Тизенгаузен заявил, что строительство железной дороги – это дополнительные расходы для России. Кроме того, это иллюзия того, что это будет альтернативный путь снабжения, необходимый, если Крымский мост "устанет". Правда, если "устанут" и Крымский мост, и железная дорога, то альтернатив не будет.

"Единственный путь будет только морем, есть, например, паромная переправа, но ею много не навозишься, есть остатки ВДК (большой десантный корабль), остатки, где-то 5 штук, которыми они все же время перевозят боеприпасы", – сказал эксперт.

Также политтехнолог заявил, что для Сил обороны Украины действительно легких целей нет. Ведь необходимо оружие, чтобы стрелять по целям.

"Хорошо, что сейчас Европа ускоряется в процессе доставки оружия", – заметил Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен о железой дороге РФ до оккупированного Крыма (смотроеть с 6 минуты)

Напомним, еще в марте сообщалось, что РФ строит железную дорогу в Крым. Железная дорога с территории РФ через Мариуполь, Бердянск и вдоль побережья Азовского моря в Крым может стать лишь логистическим обеспечением российских войск на востоке и юге Украины, рассказали эксперты Defense Express.

Также партизаны "Атеш" сообщили, что ВС РФ перебрасывают тяжелую технику в Крыму. По данным подполья, оккупанты перемещают технику на юг Украины для восполнения потерь после ударов украинских FPV-дронов.