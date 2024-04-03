Атаку "Шахедов" отразили мобильные группы: ВС РФ атаковали Украину дронами и ракетами С-300

Все дроны-камикадзе были уничтожены в пределах четырех регионов. Ракетами Россия атаковала Донецкую область, повредив два десятка жилых домов.

Related video

Ночью на 3 апреля ВС РФ атаковали Украину ракетами и ударными дронами. Деталями поделилась пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Командование сообщило, что российские оккупанты ударили тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донецкой области. Кроме того, враг применил четыре беспилотника типа Shahed-136/131. Они были запущены из района Приморско-Ахтарска в РФ.

Все дроны были "обезврежены" подразделениями мобильных огневых групп. "Шахеды" сбили в пределах четырех областей: Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской и Черкасской.

Инфографика Воздушных сил ВСУ Фото: Воздушные силы ВСУ

На момент публикации материала в областных военных администрациях вышеупомянутых регионов ночную атаку Shahed не прокомментировали.

Обстрел С-300: последствия

В Селидовской городской военной администрации заявили, что 3 апреля российские войска ударили по населенному пункту пятью ракетами. По предварительным данным, речь идет об управляемых зенитных С-300.

"В результате обстрела повреждены 7 админзданий, 12 многоэтажных и 8 частных жилых домов. Информации о пострадавших не поступало", — отметила пресс-служба.

Напомним, Силы специальных операций опубликовали кадры уничтожения танковых тягачей, БМП и личного состава ВС РФ. После результативных ударов FPV-дронами защитники ударили по врагу ракетами Brimstone.

В МВД предупредили, что российские пропагандисты распространяют новый фейк об эвакуации из Харькова. Враг пытается убедить украинцев, что горожан вывозят из-за вероятного окружения города силами РФ.