Атаку "Шахедів" відбили мобільні групи: ЗС РФ атакували Україну дронами та ракетами С-300

Усі дрони-камікадзе були знищені в межах чотирьох регіонів. Ракетами Росія атакувала Донеччину, пошкодивши два десятки житлових будинків.

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Вночі на 3 квітня ЗС РФ атакували Україну ракетами та ударними дронами. Деталями поділилась пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Командування повідомило, що російські окупанти вдарили трьома зенітними керованими ракетами С-300 по Донецькій області. Окрім того, ворог застосував чотири безпілотники типу Shahed-136/131. Вони були запущені з району Приморсько-Ахтарська у РФ.

Усі дрони були "знешкоджені" підрозділами мобільних вогневих груп. "Шахеди" збили у межах чотирьох областей: Хмельницької, Житомирської, Кіровоградської та Черкаської.

Інфографіка Повітряних сил ЗСУ Фото: Повітряні сили ЗСУ

На момент публікації матеріалу в обласних військових адміністраціях вищезгаданих регіонів нічну атаку Shahed не прокоментували.

Обстріл С-300: наслідки

У Селидівській міській військовій адміністрації заявили, що 3 квітня російські війська вдарили по населеному пункту п’ятьма ракетами. За попередніми даними, йдеться про керовані зенітні С-300.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 адмінбудівель, 12 багатоповерхових та 8 приватних житлових будинків. Інформації про постраждалих не надходило", — зазначила пресслужба.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій опублікували кадри знищення танкових тягачів, БМП та особового складу ЗС РФ. Після результативних ударів FPV-дронами захисники вдарили по ворогу ракетами Brimstone.

У МВС попередили, що російські пропагандисти поширюють новий фейк про евакуацію з Харкова. Ворог намагається переконати українців, що містян вивозять через ймовірне оточення міста силами РФ.