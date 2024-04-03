Атаку "Шахедів" відбили мобільні групи: ЗС РФ атакували Україну дронами та ракетами С-300
Усі дрони-камікадзе були знищені в межах чотирьох регіонів. Ракетами Росія атакувала Донеччину, пошкодивши два десятки житлових будинків.
Вночі на 3 квітня ЗС РФ атакували Україну ракетами та ударними дронами. Деталями поділилась пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Командування повідомило, що російські окупанти вдарили трьома зенітними керованими ракетами С-300 по Донецькій області. Окрім того, ворог застосував чотири безпілотники типу Shahed-136/131. Вони були запущені з району Приморсько-Ахтарська у РФ.
Усі дрони були "знешкоджені" підрозділами мобільних вогневих груп. "Шахеди" збили у межах чотирьох областей: Хмельницької, Житомирської, Кіровоградської та Черкаської.
На момент публікації матеріалу в обласних військових адміністраціях вищезгаданих регіонів нічну атаку Shahed не прокоментували.
Обстріл С-300: наслідки
У Селидівській міській військовій адміністрації заявили, що 3 квітня російські війська вдарили по населеному пункту п’ятьма ракетами. За попередніми даними, йдеться про керовані зенітні С-300.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 адмінбудівель, 12 багатоповерхових та 8 приватних житлових будинків. Інформації про постраждалих не надходило", — зазначила пресслужба.
Нагадаємо, Сили спеціальних операцій опублікували кадри знищення танкових тягачів, БМП та особового складу ЗС РФ. Після результативних ударів FPV-дронами захисники вдарили по ворогу ракетами Brimstone.
У МВС попередили, що російські пропагандисти поширюють новий фейк про евакуацію з Харкова. Ворог намагається переконати українців, що містян вивозять через ймовірне оточення міста силами РФ.