"Готовність висока": ЗС РФ змінюють стратегію масованих ударів по Україні, — Гуменюк

За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, російські війська могли накопичити досить потужний потенціал "Калібрів" і дронів для здійснення нових атак.

Related video

Російські військові змінюють тактику масованих обстрілів України. Нині для українців існує високий ризик ракетної атаки з Чорного моря. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала в ефірі телемарафону.

За її словами, українському командуванню відомо, що війська РФ мають ракетоносії, які наразі заведені в пункти базування.

"Їхня готовність дуже висока. 2-3 години достатньо для того, щоб вони опинилися на бойовому чергуванні", — додала вона.

Гуменюк додала, що напередодні масштабних ракетно-дронових атак противника ворожі сили вивели на чергування ракетні носії, включно з підводними. Пуски, що відбулися ще на початку року з використанням ракет типу "Калібр", були відзначені незвично високою частотою.

"Ми знаємо, що вони могли накопичити досить потужний потенціал "Калібрів" і цілком імовірно будуть шукати способи переорієнтації та повернення якихось позицій собі в акваторії Чорного моря. І не варто забувати, що вони здатні на досить підступні кроки — це атаки просто з бухти", — зазначила Гуменюк.

Також було зазначено, що в окупованому Криму противник уже має в своєму розпорядженні наземні ракетні пускові установки. ЗСУ знає їхню кількість і моніторить ситуацію.

Гуменюк пояснила, що підвищений рівень сигналів повітряної тривоги, пов'язаний із можливим використанням балістичних ракет, також є наслідком згаданої активності. Тож варто усвідомлювати, що противник нині змінює тактику, включно з можливим використанням і балістичних ракет.

Також було зазначено, що російські сили систематично накопичують дрони-камікадзе.

Нагадаємо, прессекретар ОК "Юг" Наталія Гуменюк повідомила, що днями в Росію прибув новий рейс з Ірану. Вона попередила, що запаси ворожої зброї могли поповнитися.