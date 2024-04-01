Дронів і атак побільшає: до Росії прибув новий рейс з Ірану, — Гуменюк (відео)

Речниця командування зазначила, що Москва стала частіше виробляти власні Shahed, використовуючи іранські компоненти. Тепер, коли запаси були поповнені, кількість ударів по українській території може збільшитися.

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Російські окупанти активно атакують мирні міста України за допомогою дронів-камікадзе. Частину з БПЛА противник виробляє на своїй території, але використовує для цього компоненти з Ірану. З цього приводу в ефірі телемарафону висловилася прессекретарка Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, днями до Росії прибув новий рейс з Ірану, що може свідчити про поповнення запасів. У Москви могла з'явитися можливість для виробництва ще більшої кількості безпілотників, тому загроза для української сторони залишається.

Кремль тісно співпрацює з Тегераном і налагоджує нові контакти, щоб продовжувати агресію проти України.

"Останніми днями ми спостерігали перельоти вантажного борту з Тегерана до Москви, що свідчить, що росіяни готові виробляти більше дронів. Вороги продовжують збирати засоби ураження на своїй території, вони в активній роботі", — заявила Наталія Гуменюк.

Окремо представниця ОК "Південь" додала, що якщо раніше ЗС РФ запускали саме іранські дрони, то зараз ситуація значно змінилася. Окупанти використовують повітряні об'єкти, які вдалося виробити на своїй території. Вони маркують їх специфічними літерами, які використовує армія Росії. Тепер безпілотників у противника стане ще більше.

Нагадаємо, 1 квітня повідомлялося, що ЗС РФ атакували будівлю ДСНС у Харківській області. Зафіксовано ворожий терор у населеному пункті, який розташований практично на кордоні. Унаслідок удару третину будівлі пожежного депо було зруйновано.