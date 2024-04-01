Дронов и атак станет больше: в Россию прибыл новый рейс из Ирана, — Гуменюк (видео)

Спикер командования отметила, что Москва стала чаще производить собственные Shahed, используя иранские компоненты. Теперь, когда запасы были пополнены, количество ударов по украинской территории может увеличиться.

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Российские оккупанты активно атакуют мирные города Украины при помощи дронов-камикадзе. Часть из БПЛА противник производит на своей территории, но использует для этого компоненты из Ирана. По этому поводу в эфире телемарафона высказалась пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, на днях в Россию прибыл новый рейс из Ирана, что может свидетельствовать о пополнении запасов. У Москвы могла появиться возможность для производства еще большего количества беспилотников, поэтому угроза для украинской стороны остается.

Кремль тесно сотрудничает с Тегераном и налаживает новые контакты, чтобы продолжать агрессию против Украины.

"В последние дни мы наблюдали перелеты грузового борта из Тегерана в Москву, что свидетельствует, что россияне готовы производить больше дронов. Враги продолжают собирать средства поражения на своей территории, они в активной работе", — заявила Наталья Гуменюк.

Отдельно представительница ОК "Юг" добавила, что если раньше ВС РФ запускали именно иранские дроны, то сейчас ситуация значительно изменилась. Оккупанты используют воздушные объекты, которые удалось произвести на своей территории. Они маркируют их специфическими буквами, которые использует армия России. Теперь беспилотников у противника станет еще больше.

Напомним, 1 апреля сообщалось, что ВС РФ атаковали здание ГСЧС в Харьковской области. Зафиксирован вражеский террор в населенном пункте, который расположен практически на границе. В результате удара треть здания пожарного депо была разрушена.