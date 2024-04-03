Відпрацювали Brimstone і FPV-дронами: ССО показали свіжі кадри зі знищенням ворога (відео)

За даними командування, оператори FPV-дронів на одному з напрямків змогли значною мірою знизити бойовий потенціал противника. Крім техніки ЗС РФ втрачали й особовий склад.

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Українські захисники продовжують демонструвати успіхи на фронті та щодня зменшують бойовий потенціал противника. Цього разу кадрами знищення ЗС РФ поділилися Сили спеціальних операцій на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Операторам ССО за допомогою безпілотників вдалося знищити танкові тягачі, БМП, а також особовий склад російських окупантів. Сталося це під час виконання бойових завдань на одному з напрямків

"Оператори FPV-дронів 8-го полку ССО виявили та знищили: 2 танкових тягачі; БМП; 2 російських окупантів", — ідеться в повідомленні.

На цьому все не закінчилося, і за допомогою ракет Brimstone також вдалося знищити російський БМП разом з його екіпажем усередині і польовий склад боєприпасів, яким активно користувалися окупанти.

Усе це вдалося зафіксувати на відео, яке опубліковано в мережі.

Примітно, що за даними Міністерства оборони, всього за місяць українським захисникам вдалося знищити майже тисячу артилерійських систем ЗС РФ і встановити своєрідний рекорд від початку повномасштабного вторгнення.

"Це — найвищий показник за один місяць від початку повномасштабного вторгнення. Вражаючий результат роботи українських воїнів", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня повідомлялося, що ЗСУ дронами знищили та пошкодили 2 російських ЗРК "Тор". За даними українського волонтера Сергія Стерненка, вартість одного ворожого комплексу — 24 мільйони доларів. Ефективна робота була виконана воїнами 14-ї ОМБр ударної групи "Харон".