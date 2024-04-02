"Найвищий показник": ЗСУ за місяць знищили майже 1000 артсистем РФ, — Міноборони (фото)

Як зазначають у відомстві, місячні втрати артсистем росіян у березні виявилися найвищими за весь час повномасштабного вторгнення в Україну.

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Міністерство оборони поінформувало про те, що протягом березня 2024 року Збройні сили України знищили 976 російських артилерійських систем. Про це оборонне відомство повідомило в офіційному телеграм-каналі.

"Це — найвищий показник за один місяць від початку повномасштабного вторгнення. Вражаючий результат роботи українських воїнів", — зазначено у релізі.

Фото: Міноборони України

Загалом втрати Росії в Україні з 24 лютого 2022 року по 2 квітня 2024 року орієнтовно становлять:

близько 443 660 особового складу;

6998 танків;

13 350 бойових броньованих машин;

11 112 артилерійських систем;

1023 РСЗВ;

744 засобів ППО;

347 літаків;

325 гелікоптерів;

8779 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

2058 крилатих ракет;

26 кораблів/катерів;

1 підводний човен;

14 783 автомобільної техніки та автоцистерн;

1832 спецтехніки.

Поганим березень виявився для росіян і на Чорному морі — один корабель затонув, чотири пошкоджено. Про це у телеграм-каналі повідомили Сили оборони півдня України:

затонув — сторожовий корабель "Сергій Котов";

пошкоджені — три ВДК "Костянтин Ольшанський", "Ямал", "Азов", розвідувальний корабель "Іван Хурс".

Фото: Сили оборони півдня

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