Намальовані силуети: у розвідці Британії показали, як РФ обманом захищає техніку від атак

За даними аналітиків, противник переживає через високі втрати, тому почав малювати винищувачі на авіабазах. Загалом зафіксовано близько 12 таких випадків. При цьому росіяни садять на місце "приманок" справжню авіацію.

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Україна продовжує зменшувати бойові можливості росіян і їх вкрай це занепокоїло. Тепер робляться різні кроки, які повинні будуть захистити техніку від ймовірних атак. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 2 квітня.

За даними аналітиків, противник почав використовувати різні приманки, щоб обдурити українських захисників і змусити їх вдарити по "порожньому місцю". Росіяни сподіваються, що така методика допоможе їм уникнути майбутніх втрат.

"На Кіровському аеродромі в окупованому Криму на бетоні намальовані несправжні російські винищувачі. Подібні малюнки були помічені ще щонайменше на 12 російських авіабазах", — ідеться в повідомленні.

У британській розвідці показали, як Росія намагається обманом захистити свою техніку від атак Фото: Міноборони Великобританії

Окремо аналітики додали, що дії російських окупантів свідчать про їхній високий ступінь стурбованості. Противник розуміє, що в них не так багато шансів відбити українські удари та зберегти військові об'єкти.

"Однак російські вертольоти, як і раніше, регулярно сідають на намальовані силуети винищувачів, що повністю зводить нанівець спробу обману. Це також розкриває справжній бойовий порядок або чисельність авіації на цих авіабазах, які Росія, ймовірно, намагається приховати від розвідки України", — підсумували британські аналітики.

У британській розвідці показали, як Росія намагається обманом захистити свою техніку від атак Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 31 березня повідомлялося, що росіяни намагаються захистити кораблі ЧФ за допомогою барж, про що повідомили в британській розвідці. За даними аналітиків, противник усвідомлює загрозу з боку українських морських дронів, тому шукає способи, які могли б підвищити безпеку кораблів у районі Новоросійського порту.