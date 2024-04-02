Нарисованные силуэты: в разведке Британии показали, как РФ обманом защищает технику от атак

По данным аналитиков, противник переживает из-за высоких потерь, поэтому начал рисовать истребители на авиабазах. Всего зафиксировано около 12 таких случаев. При этом россияне сажают на место "приманок" настоящую авиацию.

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Украина продолжает уменьшать боевые возможности россиян и их крайне это обеспокоило. Теперь предпринимаются различные шаги, которые должны будут защитить технику от вероятных атак. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 2 апреля.

По данным аналитиков, противник начал использовать различные приманки, чтобы обмануть украинских защитников и заставить их ударить по "пустому месту". Россияне надеются, что такая методика поможет им избежать будущих потерь.

"На Кировском аэродроме в оккупированном Крыму на бетоне нарисованы ложные российские истребители. Подобные рисунки были замечены еще как минимум на 12 российских авиабазах", — говорится в сообщении.

В британской разведке показали, как Россия пытается обманом защитить свою технику от атак Фото: Минобороны Великобритании

Отдельно аналитики добавили, что действия российских оккупантов свидетельствуют про их высокую степень обеспокоенности. Противник понимает, что у них не так много шансов отразить украинские удары и сохранить военные объекты.

"Однако российские вертолеты по-прежнему регулярно садятся на нарисованные силуэты истребителей-обманщиков, что полностью сводит на нет попытку обмана. Это также раскрывает истинный боевой порядок или численность авиации на этих авиабазах, которые Россия, вероятно, пытается скрыть от разведки Украины", — подытожили британские аналитики.

В британской разведке показали, как Россия пытается обманом защитить свою технику от атак Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 31 марта сообщалось, что россияне пытаются защитить корабли ЧФ с помощью барж, о чем сообщили в британской разведке. По данным аналитиков, противник осознает угрозу со стороны украинских морских дронов, поэтому ищет способы, которые могли бы повысить безопасность кораблей в районе Новороссийского порта.