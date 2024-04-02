"Самый высокий показатель": ВСУ за месяц уничтожили почти 1000 артсистем РФ, — Минобороны (фото)

Как отмечают в ведомстве, месячные потери артсистем россиян в марте оказались самыми высокими за все время полномасштабного вторжения в Украину.

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Министерство обороны проинформировало о том, что в течение марта 2024 года Вооруженные силы Украины уничтожили 976 российских артиллерийских систем. Об этом оборонное ведомство сообщило в официальном телеграм-канале.

"Это — самый высокий показатель за один месяц с начала полномасштабного вторжения. Впечатляющий результат работы украинских воинов", — говорится в релизе.

Фото: Минобороны Украины

В целом потери России в Украине с 24 февраля 2022 года по 2 апреля 2024 года ориентировочно составляют:

около 443 660 человек личного состава;

6998 танков;

13 350 боевых бронированных машин;

11 112 артиллерийских систем;

1023 РСЗО;

744 средств ПВО;

347 самолетов;

325 вертолетов;

8779 БПЛА оперативно-тактического уровня;

2058 крылатых ракет;

26 кораблей/катеров;

1 подводная лодка;

14 783 автомобильной техники и автоцистерн;

1832 спецтехники.

Плохим март оказался для россиян и на Черном море — один корабль затонул, четыре повреждены. Об этом в телеграм-канале сообщили Силы обороны юга Украины:

затонул — сторожевой корабль "Сергей Котов";

повреждены — три БДК "Константин Ольшанский", "Ямал", "Азов", разведывательный корабль "Иван Хурс".

Фото: Силы обороны юга

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