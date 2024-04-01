"Перетворюється на звалище металобрухту": ЗСУ знищили танкову колону ЗС РФ (відео)

У СтратКомі ЗСУ показали роботу бійців 14-го окремого полку по військовій техніці російських окупантів за допомогою ударних безпілотників.

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Українські військовослужбовці знищили танкову колону Збройних сил Російської Федерації. Відповідне відео опублікувало Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ 1 квітня.

Повідомляється, що на згаданих кадрах відображена робота 14-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних комплексів (БПАК).

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На відео показано, як військовослужбовці ЗСУ завдають точних ударів по танках російських окупантів за допомогою ударних безпілотників.

"Танкова колона росіян перетворюється на звалище металобрухту", — йдеться в повідомленні.

На якому саме напрямку знято відео, у СтратКомі ЗСУ не уточнили.

Знищення російських танків

Нагадаємо, 1 квітня в ССО показали, як оператори 3-го окремого полку України знищили автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель" ЗС РФ на Запорізькому напрямку.

Раніше, 29 березня, у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що бійці з 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха успішно ліквідували ворожий танк за допомогою системи "Джавелін".