Задимлення не допомогло: ЗСУ застосували Javelin і знищили колону росіян на Запоріжжі (відео)

Задимлення під час руху танків і БМП, як передбачали загарбники, повинно було допомогти сховатися від воїнів Збройних сил України.

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Українські військові успішно застосували ПТРК Javelin проти російських окупантів. У Telegram-каналі Сил оборони Півдня України повідомили подробиці.

Українські захисники знищили колону з одного танка та трьох російських БМП. Задимлення, як передбачали загарбники, повинно було допомогти сховатися від воїнів Збройних сил України.

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Працюють у парі з Javelin: бійці ЗСУ під Вугледаром знищили 40 одиниць техніки ЗС РФ (відео)

"Джавелін" — це потужна зброя, особливо в руках наших бійців", — ідеться в повідомленні.

Урешті від конкретних протитанкових комплексів це не врятувало. Ліквідація техніки РФ відбулася на території Запорізької області.

Бої на фронті в березні

Бійці 47-ої бригади "Маґура" розбила ворожий штурм 14 березня. Протитанкісти, артилеристи й екіпаж M2 Bradley знищили 3 російські БТР. Деякі з російських окупантів пробули на війні тільки 9 днів. На Авдіївському напрямку російські війська діяли в складі трьох бронетранспортерів і живої сили.

ССО на Херсонщині "хірургічно" знищили обладнання для FPV-дронів окупантів. Загарбники складали майно в одній із будівель. Бійці Сил спеціальних операцій атакували обладнання окупантів через вікно.

Також російський "Панцирь" намагався захистити новітній С-400 від HIMARS ЗСУ, але марно. Ворожа ППО збила декілька українських ракет, однак щонайменше дві з них успішно прорвалися та вибухнули недалеко від пускової установки.

Нагадаємо, 18 березня генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що США розробили альтернативу постачання ракет для ППО України. У разі критичної ситуації Україна отримає необхідне озброєння, але це може бути менша кількість ракет до відповідних систем, аніж зараз.