"Охоплений вогнем": українські бійці знищили російський танк із "Джавеліна" (відео)

За даними Генштабу ЗСУ, точним пострілом українські військові влучили у ворожий танк, після чого він загорівся.

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Бійці з 53-ї окремої механізованої бригади ім. князя Володимира Мономаха успішно ліквідували ворожий танк за допомогою системи "Джавелін". Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

На відеозаписі, опублікованому в мережі, показано момент, як українські захисники влучним пострілом влучають у танк російських окупантів. Танк негайно вибухає, проте продовжує рухатися.

Пізніше на кадрах видно, що танк охоплений вогнем і повністю палає.

"Відео від служби зі зв'язків із громадськістю 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха", — підписано відео.

Точний напрямок, де було знищено техніку окупантів, поки що невідомий.

Нагадаємо, 29 березня командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї ОШБР ЗСУ Станіслав Краснов розповів, що наразі ситуація на Лиманському напрямку залишається напруженою. Противник сконцентрувався на селі Терни і намагається його захопити, але Силам оборони на певних ділянках вдається контратакувати.

Раніше повідомлялося, що екіпаж 53-ї ОМБр ім. князя Володимира Мономаха під час бою за 15 хвилин знищив три танки противника. Водночас у бригаді зазначили, що три російські танки були підбиті трьома пострілами.