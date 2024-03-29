Повітряні сили ЗСУ знищили командний пункт противника під Херсоном (відео)

Українські льотчики завдали авіаудару керованою бомбою. Експерти припустили, що це була або AASM 250 HAMMER французького виробництва, або ж американська JDAM.

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Фронтова авіація Збройних сил України знищила місце дислокації російських операторів БПЛА, а також базу розташування особового складу ЗС РФ на Херсонському напрямку. Для ураження українські повітряні сили застосували високоточну керовану авіабомбу. Відповідне відео 28 березня опублікував український військовий Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

Оглядачі "Мілітарного" пишуть, що командний пункт і базу розміщення окупантів у Козачих Таборах виявили українські військові. Завдяки засобам аеророзвідки було зафіксовано пересування противника, який підвозив продовольство. Це говорило про те, що росіяни використовували будинок тривалий час.

"Великий приватний будинок із підвалом російські загарбники використовували для власних потреб, щоб протидіяти українським захисникам", — зазначили журналісти.

Для виконання бойового завдання зі знищення ворожої цілі були залучені БПЛА і дрони-камікадзе, проте підвал залишався неушкодженим, що давало змогу супротивнику продовжувати його використовувати. Таким чином, для знищення пункту управління українські сили вирішили застосувати керовану авіабомбу — імовірно AASM 250 HAMMER французького виробництва або ж американську JDAM.

Унаслідок авіаудару будинок було повністю знищено. Судячи з кадрів, також було зруйновано і підвал, де перебував особовий склад ЗС РФ.

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Нагадаємо, 29 березня командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї ОШБр ЗСУ Станіслав Краснов розповів, що наразі ситуація на Лиманському напрямку залишається напруженою. Противник сконцентрувався на селі Терни і намагається його захопити, але Силам оборони на певних ділянках вдається контратакувати.