"Охвачен огнем": украинские бойцы уничтожили российский танк из "Джавелина" (видео)

По данным Генштаба ВСУ, точным выстрелом украинские военные попали во вражеский танк, после чего он загорелся.

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Бойцы из 53-й отдельной механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха успешно ликвидировали вражеский танк при помощи системы "Джавелин". Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

На видеозаписи, опубликованной в сети, показан момент, как украинские защитники точным выстрелом попадают в танк российских оккупантов. Танк немедленно взрывается, однако продолжает двигаться.

Позднее на кадрах видно, что танк охвачен огнем и полностью пылает.

"Видео от службы по связям с общественностью 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха", — подписано видео.

Точное направление, где была уничтожена техника оккупантов, пока неизвестно.

Напомним, 29 марта командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й ОШБР ВСУ Станислав Краснов рассказал, что в настоящее время ситуация на Лиманском направлении остается напряженной. Противник сконцентрировался на селе Терны и пытается его захватить, но Силам обороны на определенных участках удается контратаковать.

Ранее сообщалось, что экипаж 53-й ОМБр им. князя Владимира Мономаха во время боя за 15 минут уничтожил три танка противника. В то же время в бригаде отметили, что три российских танка были подбиты тремя выстрелами.