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Военный Фокус Российско-украинская война

"Охвачен огнем": украинские бойцы уничтожили российский танк из "Джавелина" (видео)

бой
Украинские бойцы уничтожили вражеский танк из "Джавелина"

По данным Генштаба ВСУ, точным выстрелом украинские военные попали во вражеский танк, после чего он загорелся.

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Бойцы из 53-й отдельной механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха успешно ликвидировали вражеский танк при помощи системы "Джавелин". Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

На видеозаписи, опубликованной в сети, показан момент, как украинские защитники точным выстрелом попадают в танк российских оккупантов. Танк немедленно взрывается, однако продолжает двигаться.

Позднее на кадрах видно, что танк охвачен огнем и полностью пылает.

"Видео от службы по связям с общественностью 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха", — подписано видео.

Точное направление, где была уничтожена техника оккупантов, пока неизвестно.

Напомним, 29 марта командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й ОШБР ВСУ Станислав Краснов рассказал, что в настоящее время ситуация на Лиманском направлении остается напряженной. Противник сконцентрировался на селе Терны и пытается его захватить, но Силам обороны на определенных участках удается контратаковать.

Ранее сообщалось, что экипаж 53-й ОМБр им. князя Владимира Мономаха во время боя за 15 минут уничтожил три танка противника. В то же время в бригаде отметили, что три российских танка были подбиты тремя выстрелами.