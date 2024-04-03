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Военный Фокус

Очередь на полигонах: в Швеции нашли причину задержек в поставках боеприпасов

САУ Сaesar ВСУ
Фото: ТСН | Иллюстративное фото

Уже готовые партии боеприпасов должны пройти тестирование, однако из-за нехватки полигонов процесс испытаний может затянуться. Например, в центре Bofors очередь составляет один год.

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Производство артиллерийских боеприпасов в Швеции задерживается из-за очередей на испытательных полигонах. Как рассказал менеджер испытательного центра Bofors Стефан Крол, данная проблема актуальна во всей Европе, конкретно в центре Bofors очередь составляет один год.

"Очереди на испытания новых боеприпасов по всей Европе длинные, а потребность в боеприпасах большая", — отметил Крол.

По его словам, количество испытаний боеприпасов на тестовых полигонах ограничено, что приводит к ситуации, когда снаряды уже выпущены, но не могут быть протестированы.

Еще одной причиной задержек — привязка к сменам. Глава испытательного центра шведской компании по производству оружия Bofors сказал, что тестирование может проводиться исключительно при дневном свете, поэтому испытательные центры не могут работать в ночную смену.

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О кризисной ситуации в этой области сообщил и генеральный секретарь Ассоциации шведских предприятий по безопасности и обороне Роберт Лиммергорд. Чиновник признает, что Швеция ищет решения, необходимые для повышения своей способности "осуществлять поставки Украине и другим странам-партнерам".

Одним из решений, лежащим на поверхности, — открыть еще один полигон. Однако испытательные центры должны иметь соответствующее современное оборудование, которое позволит испытывать как отдельные компоненты, так и законченные системы вооружения.

Полигон центра Bofors Fullscreen
Полигон центра Bofors

Например, центр Bofors имеет достаточно развитую инфраструктуру, которая включает сеть дорог длиной до 250 км, объединяющих большое количество испытательных площадок, лабораторий, офисов и других объектов. Кроме того, полигон центра позволяет отстреливать боеприпасы на дистанции до 25 км, а ширина полигона — 4 км. При этом общая зона ограничений, выделенная для испытаний составляет около 200 кв. км.

Напомним, в феврале представители норвежско-финского производителя боеприпасов Nammo сообщили, что их предприятия по выпуску 155-мм снарядов работают в пять смен. Вместе с тем предприятия испытывают нехватку производственных линий, что является своего рода "бутылочным горлышком" всего процесса.