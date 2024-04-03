Тихая революция: как роботы меняют производство запчастей для Воздушных сил США

Стартап разработал адаптивную линию производства, которая может заменить традиционную технологию литья запчастей. 3D-печать быстрее и точнее.

Related video

Армия США ежегодно тратит миллиарды долларов на производство запчастей для Воздушных сил. В частности на 2025 финансовый запрос военные подали запрос на 1,5 млрд долларов. Стартап Machina Labs может изменить ситуацию. Об этом сообщает Defense One.

Стартап Machina Labs уже взаимодействует с авиабазой Робинс в Джорджии. Они создали роботизированное решение на основе искусственного интеллекта. Разработка должна сократить цепочку поставок, чтобы лучше адаптироваться под внешние условия.

Большинство металлических деталей изготавливают методом литья под давлением по технологии, которая появилась еще в 1849 году. Адаптивное производство, также известное как 3D-печать, может создавать некоторые детали, но как правило дороже. Решение Machina Labs под названием Robotic Craftsman применяет ИИ для создания металлических форм с высокой точностью.

Роботы смогут изготавливать детали быстро и адаптивно

"Мы не просто разворачиваем роботов на старых технологиях. Это совершенно новая технология, разработанная с нуля", — сказал Эдвард Мэр, один из соучредителей Machina Labs.

Один из работников центра в Робинсе говорит, что технологии стартапа позволили сократить время работы до шести месяцев. Также такую деталь легче обслуживать и она втрое дешевле традиционного литья. Ожидается, что Robotic Craftsman сыграет важную роль в программе Пентагона Replicator. Она направлена на производство десяток тысяч недорогих дронов.

"Скажем, если вы создаете 14 различных версий беспилотников, то вам нужно создать 14 различных производственных линий. А если вы используете традиционные технологии производства, это означает, что нам нужно иметь 15-16 различных версий производственных линий в отличие от одной производственной линии, которая адаптируется к различным потребностям", — пояснил Шейн Гроувз, который работает в логистическом центре в Джорджии.

При этом разработка стартапа может поместиться в кузов грузовика. Меньшая площадь позволит перенести ремонтные базы ближе к полю боя, что сделали украинцы на войне против РФ, но с маскировкой. Также производитель надеется получить версию, закаленную в боях.

Напомним, СМИ писали, что Boeing начал печатать запчасти для вертолетов Apache. Экономия времени составляет тысячи часов работы.

12 октября Boeing впервые испытал в воздухе модернизированный AH-64E Apache.