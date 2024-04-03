Тиха революція: як роботи змінюють виробництво запчастин для Повітряних сил США

Стартап розробив адаптивну лінію виробництва, яка може замінити традиційну технологію лиття запчастин. 3D-друк швидший і точніший.

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Армія США щороку витрачає мільярди долари на виробництво запчастин для Повітряних сил. Зокрема на 2025 фінансовий запит військові подали запит на 1,5 млрд доларів. Стартап Machina Labs може змінити ситуацію. Про це повідомляє Defense One.

Стартап Machina Labs вже взаємодіє з авіабазою Робінс у Джорджії. Вони створили роботизоване рішення на основі штучного інтелекту. Розробка має скоротити ланцюжок постачання, щоб краще адаптуватися під зовнішні умови.

Більшість металевих деталей виготовляють методом лиття під тиском за технологією, яка зʼявилася ще у 1849 році. Адаптивне виробництво, також відоме як 3D-друк, може створювати деякі деталі, але як правило дорожче. Рішення Machina Labs під назвою Robotic Craftsman застосовує ШІ для створення металевих форм із високою точністю.

Роботи зможуть виготовляти деталі швидко та адаптивно

"Ми не просто розгортаємо роботів на старих технологіях. Це абсолютно нова технологія, розроблена з нуля", — сказав Едвард Мер, один із співзасновників Machina Labs.

Один з працівників центру в Робінсі каже, що технології стартапу дозволили скоротити час роботи до шести місяців. Також таку деталь легше обслуговувати і вона втричі дешевша за традиційне лиття. Очікується, що Robotic Craftsman зіграє важливу роль у програмі Пентагону Replicator. Вона направлена на виробництво десяток тисяч недорогих дронів.

"Скажімо, якщо ви створюєте 14 різних версій безпілотників, то вам потрібно створити 14 різних виробничих ліній. А якщо ви використовуєте традиційні технології виробництва, це означає, що нам потрібно мати 15-16 різних версій виробничих ліній на відміну від однієї виробничої лінії, яка адаптується до різних потреб", — пояснив Шейн Ґроувз, який працює в логістичному центрі в Джорджії.

При цьому розробка стартапу може поміститися у кузов вантажівки. Менша площа дозволить перенести ремонтні бази ближче до поля бою, що зробили українці на війні проти РФ, але з маскуванням. Також виробник сподівається отримати версію, загартовану в боях.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Boeing почав друкувати запчастини для гелікоптерів Apache. Економія часу складає тисячі годин роботи.

12 жовтня Boeing уперше випробував у повітрі модернізований AH-64E Apache.