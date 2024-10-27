Створено транзистор без напівпровідників, і ця технологія буде доступна всім

Вчені надрукували трензистор на 3D-принтері, застосувавши полімер, легований міддю.

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Минулого тижня дослідники MIT опублікували повідомлення, в якому детально описується робота над повністю 3D-друкованою електронікою. Про це пише Tom's Hardware.

Мова про відновлювані запобіжники, надруковані на 3D-принтері, до складу яких входить полімер, легований міддю. Цей проєкт виник суто випадково, поки дослідники були зосереджені на іншій роботі.

Вони використовували полімерну нитку з мідним покриттям — таку саму, як і в повністю 3D-друкованих логічних вентилях, і вони зрозуміли, що проходження електричного струму через неї може дозволити їй функціонувати як простому транзистору завдяки рівню електричного опору. Полімери, випробувані з матеріалами, відмінними від міді, такими як вуглець і графен, не змогли б дати тих самих результатів.

Хоча ці 3D-друковані логічні вентилі навряд чи замінять сучасні напівпровідники, особливо в масштабі, існує безліч ситуацій, які не потребують найкращих чипів. Вчені впевнені, що ця технологія здатна задовольнити таке обмеження.

За словами Роджера Хоу, почесного професора Стенфордського університету, це відкриття демонструє, що будь-які електронні пристрої можна виготовити з використанням екструдованих полімерних провідних матеріалів.

Ця технологія дає змогу вбудовувати електроніку в 3D-друковані структури. Видання зазначає, що 3D-друк мехатроніки вже застосовується під час оснащення космічних апаратів.

Нагадуємо, нещодавно вчені винайшли нове застосування магнітним полям. За допомогою магнітних вихорів вони змогли передавати дані в 1000 разів швидше, ніж сучасні пристрої.