Создан транзистор без полупроводников, и эта технология будет доступна всем

Учеыне напечатали трензистор на 3D-принтере, применив полимер, легированный медью.

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На прошлой неделе исследователи MIT опубликовали сообщение, в котором подробно описывается работа над полностью 3D-печатной электроникой. Об этом пишет Tom’s Hardware.

Речь о восстанавливаемых предохранителях, напечатанных на 3D-принтере, в состав которых входит полимер, легированный медью. Этот проект возник чисто случайно, пока исследователи были сосредоточены на другой работе.

​​Они использовали полимерную нить с медным покрытием — такую же, как и в полностью 3D-печатаемых логических вентилях, и они поняли, что прохождение электрического тока через нее может позволить ей функционировать как простому транзистору благодаря уровню электрического сопротивления. Полимеры, испытанные с материалами, отличными от меди, такими как углерод и графен, не смогли бы дать тех же результатов.

Хотя эти 3D-печатные логические вентили вряд ли заменят современные полупроводники, особенно в масштабе, существует множество ситуаций, которые не требуют лучших чипов. Ученые уверены, что эта технология способна удовлетворить такое ограничение.

По словам Роджера Хоу, почетного профессора Стэнфордского университета, это открытие демонстрирует, что любые электронные устройства могут быть изготовлены с использованием экструдированных полимерных проводящих материалов.

Эта технология позволяет встраивать электронику в 3D-печатные структуры. Издание отмечает, что 3D-печать мехатроники уже применяется при оснащении космических аппаратов.

Напоминаем, недавно ученые изобрели новое применение магнитным полям. С помощью магнитных вихрей они смогли передавать данные в 1000 раз быстрее, чем современные устройства.