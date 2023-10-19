9 годин замість 1 року: Boeing почав друкувати запчастини для ударних гелікоптерів Apache

В США не планують замінити всі деталі гелікоптера Boeing на друковані, але деякі критичні деталі набагато швидше можна роздрукувати, ніж виготовляти традиційним способом.

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Американська оборонна корпорація Boeing почала друкувати частини для гелікоптера Apache на 3D-принтерах. Про це повідомляє Defense News.

Навесні 2024 року Boeing планує розпочати випробування повністю друкованої версії системи опорного гвинта для гелікоптера AH-64 Apache. Таким чином компанія хоче скоротити час на ланцюжок постачання деталей. Компанія разом з ASTRO America показала свою першу 3D-деталь, яку видрукував найбільший у світі металевий 3D-принтер в Іллінойсі.

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Друк зайняв усього 8 годин, а потім знадобилось ще 45 хвилин, щоб покрити виріб алюмінієм 6000 серії. При цьому для виготовлення деталі традиційним способом потрібен рік. Також в Boeing планують виготовляти і інші запчастини на 3D-принтері. Наразі є 8 деталей, які потребують якнайшвидшої заміни за допомогою друкованих деталей.

Проте повністю робити гелікоптер з 3D-деталей немає сенсу. Скотт Роуз, інженер зі зварювання науково-технологічного підрозділу Boeing, заявив, що деякі деталі виготовляються у великій кількості та швидко, тому їх недоцільно заміняти. 3D-принтер може стати корисним там, де немає великих виробничих потужностей.

"Ми раді отримати кваліфіковані деталі, особливо великі критичні деталі. Це відкриває набагато більше можливостей" — сказав Енді Пфайффер, керівник інженерного проєктування та експерта з адитивного виробництва.

Проєкту друку запчастин для ударних Apache та інших машин має назву Jointless Hull Project. Відомо, що в його межах можуть видрукувати навіть цілий корпус танка Abrams M1.

Нагадаємо, 12 жовтня Boeing вперше випробував в повітрі модернізований AH-64E Apache.

17 липня армія США підписала контракт на модернізацію ударних гелікоптерів Apache.