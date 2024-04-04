Усилили штурмы: Гуменюк указала на новую стратегию ВС РФ в районе Крынок

В течение последних месяцев россияне пытаются уничтожить плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра. Для достижения своей цели захватчики малыми группами атакуют с нескольких направлений.

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Российские военные на левом берегу Днепра пересмотрели свою тактику, увеличив число наступлений и штурмов. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Согласно ее заявлению, противник в течение нескольких месяцев подряд пытается вытеснить Силы обороны с плацдармов на левом берегу, однако безуспешно, и продолжает постоянно экспериментировать с новыми тактическими приемами.

Гуменюк объяснила, что в настоящее время стратегия оккупантов заключается в максимальном рассредоточении усилий и атаке мелкими группами с различных направлений, с целью ослабить наши оборонительные силы.

"Количество штурмов возросло — в предыдущие недели мы говорили о 1-3 штурмах в сутки, то уже два дня подряд фиксируется 7-8 штурмов", — сказала Гуменюк.

Она также отметила, что это свидетельствует о серьезности попыток противника найти эффективные методы, поскольку военное руководство настаивает на достижении результатов, которых пока не происходит.

"Для нас это говорит о дальнейшем насыщении боевой работы, о том, что необходимо больше защиты средствами РЭБ, чтобы подразделения, которые защищают плацдарм не укрывались дронами врага, потому что в промежутках между штурмами продолжаются и артиллерийские обстрелы и удары дронами", — сообщила Гуменюк.

Она добавила, что результаты нашей радиоэлектронной борьбы остаются впечатляющими: примерно половина атак заканчивается провалом для россиян из-за мер противодействия ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что ВС РФ во время штурмов Крынок в Херсонской области несут потери до 70%, о чем заявила руководительница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк. Согласно ее словам, оккупанты активно стремятся вернуть потерянные позиции и вытеснить Вооруженные Силы Украины с плацдармов, однако пока безуспешно. Общая ситуация остается достаточно напряженной.