"Мир перешел к предвоенному времени": министр обороны Британии предупредил НАТО

Страны-члены НАТО должны удвоить помощь Украине и следить за тем, чтобы выделять 2% бюджета на армию. Перед миром появилось четыре угрозы, и российско-украинская война — лишь одна из них.

Related video

В течение 75 лет существования Североатлантический альянс справился с рядом угроз, например, с разрушением Берлинской стены, с атакой ИГИЛ на Башни-близнецы, с "хаосом на Балканах". Однако сегодня страны-члены НАТО должны отреагировать на новые угрозы, которые появились в мире. О том, какие шаги должен сделать Североатлантический альянс, министр обороны Великобритании Грант Шеппс рассказал в колонке на портале The Telegraph.

Грант Шеппс отметил предыдущие удачные спецоперации НАТО, которые пошли на пользу миру. После этого перечислил, какие именно четыре угрозы появились: война РФ против Украины, агрессия Китая против Тайваня, Иран планирует боевые действия в Азии, Северная Корея планирует напасть на Южную. Итак, подытожил чиновник, завершился период после Второй мировой войны и начался новый.

Важно

"Превратятся в руины": Кремль рассматривает сценарий вторжения на территорию стран НАТО, — эксперт

"Однако отдать дань прошлому НАТО недостаточно. Сегодня мы должны еще раз срочно подумать о будущем Альянса. Мы перешли от послевоенного мира к довоенному".

По мнению Шеппса, организация должна сделать три шага, реагируя на угрозы, которые возникли на предвоенном этапе.

Нужно удвоить помощь Украине в войне против РФ. При этом министр отметил успехи украинцев в Черном море. Также предупредил, что после Украины Кремль двинется на другие страны, которые являются членами альянса. Члены НАТО должны тратить достаточную сумму средств (не менее 2% бюджета) на армию, в соответствии со стандартами сообщества. Особенно это важно, учитывая заявления политика из США, который угрожает союзникам, — подчеркнул Шеппс. Нужно перестроить оборонный сектор. Россия в течение двух лет войны масштабировала производство оружия, тогда как союзники по НАТО медлят.

"Мы должны делать то же самое. Это означает инвестировать в большее количество боеприпасов и запасов", — говорится в колонке министра.

РФ и НАТО — детали

Отметим, президент РФ Владимир Путин обосновывал нападение на Украину обидой на НАТО. По его мнению, альянс после распада СССР якобы слишком далеко продвинулся на восток и границы и оружие западных союзников слишком близко подошли к российской территории. Во время одного из своих заявлений в первые дни вторжения политик заявил, что Украина должна отказаться от попытки членства в любых военных союзах, особенно — в НАТО.

За год после требований Путина длина общей границы НАТО и РФ выросла еще на тысячу километров. Это произошло благодаря вступлению Финляндии, а также Швеции, которые подали заявку весной 2022 года и прошли все процедуры в ускоренном темпе.

Украина также подала заявку на вступление, однако в НАТО регулярно отвечают, что не следует спешить. В частности, на Вильнюсском саммите в июле 2023 года ряд стран пообещали соглашения по безопасности, но не согласовали членство в альянсе.

Напоминаем, зимой и весной 2024 года страны НАТО действительно заключили соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. 3 апреля такое соглашение заключили с Финляндией: для этого в Киев прибыл президент этой страны. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что возможно создание сообщества, которое заменит США и комитет "Рамштайн".