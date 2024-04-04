"Мир перешел к предвоенному времени": министр обороны Британии предупредил НАТО
Страны-члены НАТО должны удвоить помощь Украине и следить за тем, чтобы выделять 2% бюджета на армию. Перед миром появилось четыре угрозы, и российско-украинская война — лишь одна из них.
В течение 75 лет существования Североатлантический альянс справился с рядом угроз, например, с разрушением Берлинской стены, с атакой ИГИЛ на Башни-близнецы, с "хаосом на Балканах". Однако сегодня страны-члены НАТО должны отреагировать на новые угрозы, которые появились в мире. О том, какие шаги должен сделать Североатлантический альянс, министр обороны Великобритании Грант Шеппс рассказал в колонке на портале The Telegraph.
Грант Шеппс отметил предыдущие удачные спецоперации НАТО, которые пошли на пользу миру. После этого перечислил, какие именно четыре угрозы появились: война РФ против Украины, агрессия Китая против Тайваня, Иран планирует боевые действия в Азии, Северная Корея планирует напасть на Южную. Итак, подытожил чиновник, завершился период после Второй мировой войны и начался новый.
"Однако отдать дань прошлому НАТО недостаточно. Сегодня мы должны еще раз срочно подумать о будущем Альянса. Мы перешли от послевоенного мира к довоенному".
По мнению Шеппса, организация должна сделать три шага, реагируя на угрозы, которые возникли на предвоенном этапе.
- Нужно удвоить помощь Украине в войне против РФ. При этом министр отметил успехи украинцев в Черном море. Также предупредил, что после Украины Кремль двинется на другие страны, которые являются членами альянса.
- Члены НАТО должны тратить достаточную сумму средств (не менее 2% бюджета) на армию, в соответствии со стандартами сообщества. Особенно это важно, учитывая заявления политика из США, который угрожает союзникам, — подчеркнул Шеппс.
- Нужно перестроить оборонный сектор. Россия в течение двух лет войны масштабировала производство оружия, тогда как союзники по НАТО медлят.
"Мы должны делать то же самое. Это означает инвестировать в большее количество боеприпасов и запасов", — говорится в колонке министра.
РФ и НАТО — детали
Отметим, президент РФ Владимир Путин обосновывал нападение на Украину обидой на НАТО. По его мнению, альянс после распада СССР якобы слишком далеко продвинулся на восток и границы и оружие западных союзников слишком близко подошли к российской территории. Во время одного из своих заявлений в первые дни вторжения политик заявил, что Украина должна отказаться от попытки членства в любых военных союзах, особенно — в НАТО.
За год после требований Путина длина общей границы НАТО и РФ выросла еще на тысячу километров. Это произошло благодаря вступлению Финляндии, а также Швеции, которые подали заявку весной 2022 года и прошли все процедуры в ускоренном темпе.
Украина также подала заявку на вступление, однако в НАТО регулярно отвечают, что не следует спешить. В частности, на Вильнюсском саммите в июле 2023 года ряд стран пообещали соглашения по безопасности, но не согласовали членство в альянсе.
Напоминаем, зимой и весной 2024 года страны НАТО действительно заключили соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. 3 апреля такое соглашение заключили с Финляндией: для этого в Киев прибыл президент этой страны. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что возможно создание сообщества, которое заменит США и комитет "Рамштайн".