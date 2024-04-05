"Их там нет": в ВСУ опровергают информацию о прорыве ВС РФ к Часовому Яру

Российские СМИ распространяют фейки о том, что ВС РФ уже вошли в город, зато бойцы ВСУ говорят, что город контролируют украинские защитники. Информацию об успехе россиян вблизи Часового Яра ранее также обнародовал Институт изучения войны.

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Российские оккупанты не зашли в город Часов Яр в Донецкой области, за который продолжаются бои. Об этом в комментарии Reuters сказал представитель восточной группировки ВСУ Андрей Задубинный.

Так, утром, 5 апреля, так называемый советник главы "ДНР" Ян Гагин заявил о том, что ВС РФ вплотную приблизились к Часовому Яру, и им остается "где-то около полукилометра". Также он сообщил, что россияне уже якобы находятся в пригороде.

Украинские бойцы распространенную оккупантами информацию отрицают.

"Ситуация там очень сложная, бои продолжаются, но их (российских войск) там нет", — сообщил Задубинный.

Представитель восточной группировки призвал "не верить российским сообщениям".

Отметим, что об успехах россиян на восточной окраине Часов Яра также сообщалось в отчете Института изучения войны ISW от 4 апреля. Аналитики утверждали, что захватчики совершили усиленный штурм при поддержке бронетехники на Часов Яр и якобы продвинулись к восточному микрорайону Канал.

Напомним, что ВС РФ бьют по позициям Сил обороны возле Часов Яра из артиллерии, запускают КАБы, и есть угроза потерять населенный пункт . После этого россияне получат возможность обстреливать три ближайших города Донецкой области.

Ранее об ухудшении ситуации под Часовым Яром, а также Ивановским, рассказали эксперты проекта DeepState. В частности, они отметили, что под Бахмутом идут тяжелые бои и россиянам удается кое-где выйти на новые позиции.