"Їх там немає": в ЗСУ спростовують інформацію про прорив ЗС РФ до Часового Яру

Російські ЗМІ поширюють фейки про те, що ЗС РФ вже увійшли у місто, натомість бійці ЗСУ кажуть, що місто контролюють українські захисники. Інформацію про успіх росіян поблизу Часового Яру раніше також оприлюднив Інститут вивчення війни.

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Російські окупанти не зайшли в місто Часів Яр на Донеччині, за яке тривають бої. Про це в коментарі Reuters сказав речник східного угрупування ЗСУ Андрій Задубінний.

Так, зранку, 5 квітня, так званий радник голови "ДНР" Ян Гагін заявив про те, що ЗС РФ впритул наблизилися до Часового Яру, і їм залишається "десь приблизно пів кілометра". Також він повідомив, що росіяни вже нібито перебувають в передмісті.

Українські бійці поширену окупантами інформацію заперечують.

"Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх (російських військ) там немає", — повідомив Задубінний.

Речник східного угрупування закликав "не вірити російським повідомленням".

Зазначимо, що про успіхи росіян на східній околиці Часового Яру також повідомлялося у звіті Інституту вивчення війни ISW від 4 квітня. Аналітики стверджували, що загарбники здійснили посилений штурм за підтримки бронетехніки на Часів Яр та нібито просунулися до східного мікрорайону Канал.

Нагадаємо, що ЗС РФ б'ють по позиціях Сил оборони біля Часового Яру з артилерії, запускають КАБи, і є загроза втратити населений пункт. Після цього росіяни отримають можливість обстрілювати три найближчих міста Донеччини.

Раніше про погіршення ситуації під Часовим Яром, а також Іванівським, розповіли експерти проєкту DeepState. Зокрема, вони зазначили, що під Бахмутом точаться важкі бої і росіянам вдається де-не-де вийти на нові позиції.