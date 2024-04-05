Быть готовыми к войне: Германия модернизирует Вооруженные силы, — Писториус

В немецком Бундесвере появится новое подразделение, которое будет отвечать за информационную безопасность и кибероборону. Необходимость изменений объясняют тем, что Вооруженные силы страны должны быть подготовлены на случай чрезвычайной ситуации, необходимости обороны и войны.

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Германия объявила об обновлении армии, чтобы та была пригодной для ведения войны. С соответствующим заявлением выступил министр обороны страны Борис Писториус. Новые Вооруженные силы будут состоять из четырех видов войск, а не трех, как было до этого. Об этом говорится в сообщении Федерального министерства обороны Германии в четверг, 4 апреля.

"Цель состоит в том, чтобы реструктурировать Бундесвер (Вооруженные силы Федеративной Республики Германии, — ред.) таким образом, чтобы он был оптимальным даже в случае чрезвычайной ситуации, в случае обороны, в случае войны", — сказал Писториус.

Итак, модернизированный Бундесвер будет выглядеть следующим образом:

традиционная армия;

военно-морской флот;

авиация;

войска киберобороны и информационной обороны.

Новый вид войск будет отвечать за борьбу с гибридными угрозами, вести борьбу с кампаниями с дезинформационными кампаниями и защищать сети Бундесвера от хакерских атак.

В оборонном ведомстве Германии объяснили, что реорганизация Бундесвера обусловлена тем, что "Россия поставила под сомнение европейский мирный порядок". Вооруженные силы страны должны быть подготовленными на случай чрезвычайной ситуации, необходимости обороны и войны.

Писториус ожидает имплементацию изменений в ближайшие месяцы.

Министр также сказал, что на рассмотрении был вопрос о восстановлении обязательной военной службы, впрочем пока она не в разработке. Вооруженные силы Германии насчитывают 181 тысячу военнослужащих. В планах — увеличить их численность до 203 тысяч солдат до 2031 года.

Напомним, 30 марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа проживает самый критический момент после окончания Второй мировой войны. По его словам следующие два года будут решающими. Туск не исключает ни одного сценария, в том числе вероятной атаки России на страны НАТО.

Похожего мнения глава Европейского Совета Шарль Мишель. 19 марта в своей колонке он призвал страны Европы переходить в режим "военной экономики".