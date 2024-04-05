Бути готовими до війни: Німеччина модернізує Збройні сили, — Пісторіус

У німецькому Бундесвері з'явиться новий підрозділ, який відповідатиме за інформаційну безпеку і кібероборону. Необхідність змін пояснюють тим, що Збройні сили країни мають бути підготовлені на випадок надзвичайної ситуації, необхідності оборони та війни.

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Німеччина оголосила про оновлення армії, аби та була придатною для ведення війни. З відповідною заявою виступив міністр оборони країни Борис Пісторіус. Нові Збройні сили будуть складатися з чотирьох видів військ, а не трьох, як було до цього. Про це йдеться у повідомленні Федерального міністерства оборони Німеччини у четвер, 4 квітня.

"Мета полягає в тому, щоб реструктурувати Бундесвер (Збройні сили Федеративної Республіки Німеччини, — ред.) таким чином, щоб він був оптимальним навіть у разі надзвичайної ситуації, у разі оборони, у разі війни", — сказав Пісторіус.

Отже, модернізований Бундесвер буде виглядати наступним чином:

традиційна армія;

військово-морський флот;

авіація;

війська кібероборони та інформаційної оборони.

Новий вид військ буде відповідати за боротьбу з гібридними загрозами, вести боротьбу з кампаніями з дезінформаційними кампаніями та захищатиме мережі Бундесверу від хакерських атак.

В оборонному відомстві Німеччини пояснили, що реорганізація Бундесверу зумовлена тим, що "Росія поставила під сумнів європейський мирний порядок". Збройні сили країни мають бути підготовленими на випадок надзвичайної ситуації, необхідності оборони та війни.

Пісторіус очікує на імплементацію змін у найближчі місяці.

Міністр також сказав, що на розгляді було питання про відновлення обов’язкової військової служби, утім наразі вона не є в розробці. Збройні сили Німеччини налічують 181 тисяча військовослужбовців. У планах — збільшити їх чисельність до 203 тисяч солдатів до 2031 року.

Нагадаємо, 30 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європа проживає найкритичніший момент після закінчення Другої світової війни. За його словами наступні два роки будуть вирішальними. Туск не виключає жодного сценарію, в тому числі ймовірної атаки Росії на країни НАТО.

Схожої думки очільник Європейської Ради Шарль Мішель. 19 березня у своїй колонці він закликав країни Європи переходити в режим "воєнної економіки".