Європа у "передвоєнній ері": Туск заявив, що наступні два роки будуть вирішальними

Очільник польського уряду переконаний, що світ проживає найкритичніший момент з часів Другої світової війни і "треба морально звикнути до нової доби".

Related video

Європа перебуває у передвоєнній епосі і з кожним днем ​​це стає дедалі помітнішим. Далі можливий будь-який сценарій. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в інтерв'ю низці європейських ЗМІ, зокрема і іспанському виданню "El Pais".

Очільник польського уряду вважає, що "ми живемо в найкритичніший момент" після закінчення Другої світової війни і все "вирішать наступні два роки".

На запитання журналістів, чи може Росія атакувати країни НАТО у найближчі роки і чи є війна неминучою, Туск відповів, що "можливий буквально будь-який сценарій".

"Ми не переживали такої ситуації з 1945 року. Я знаю, це звучить гнітюче, особливо для людей молодого покоління, але нам треба морально звикнути до нової доби. Ми живемо у передвоєнну епоху. Я не перебільшую. З кожним днем це все очевидніше", — сказав він.

Польський прем'єр пригадав, що на останньому саміті ЄС мав дискусію із прем'єром Іспанії Педро Санчесом.

"Він попросив нас припинити використовувати слова "війна". Він стверджував, що люди не хочуть відчувати загрози, що в Іспанії це звучить абстрактно. Я відповів, що в моїй частині Європи війна більше не є абстракцією і що наш обов'язок – не обговорювати, а діяти та готуватися до захисту", — наголосив Туск.

Нагадаємо, 21 березня Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заперечив тезу, що Європа нібито перебуває на порозі війни. Головний дипломат Євросоюзу вважає, що заклики усвідомити виклики, це добре, але "не потрібно перебільшувати".

18 березня голова Євроради Шарль Мішель закликав Європу перейти в режим "воєнної економіки". Він заявив, що ЄС стоїть перед найбільшим безпековим викликом з часів Другої світової війни.