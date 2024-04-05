В Кабмине хотят наказывать тюремным сроком за отказ от прохождения ВВК (документ)

Верховная Рада рассмотрит норму законопроекта, которая предполагает, что за отказ от медосмотра может последовать пятилетний срок лишения свободы.

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Представители правительства предлагают наказывать тюремным заключением граждан, которые отказываются от прохождения медкомиссии в ТЦК и СП. Об этом сообщается в сравнительной таблице законопроекта 10379 на сайте Верховной Рады.

В парламенте планируют рассмотреть законопроект, предполагающий, что за отказ от медосмотра в ТЦК может последовать пятилетний срок лишения свободы.

"Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра), на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет", — говорится в тексте законопроекта.

Отказ от прохождения ВВК

По мнению его авторов (инициатором значится премьер-министр Денис Шмыгаль), отказ от прохождения ВВК должен быть равносилен уклонению от мобилизации, что, согласно статье 336 УК, должно караться лишением свободы на срок 3-5 лет. Парламент вынесет проект закона на рассмотрение 10-11 апреля. О том, что законопроект 10379 внесен в предварительную повестку дня сообщают народные депутаты. Эту инициативу будут рассматривать наряду с законопроектом об усилении мобилизации 10449.

Но Верховная Рада еще может такую норму из законопроекта исключить.

Напомним, что, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, военкомов реально не наказывают. В прошлом году было более 1000 конфликтов граждан и ТЦК, в 2024-м произошло уже более 300 резонансных случаев.

Также сообщалось, что 5 апреля премьер-министр заявил, что мобилизация будет гораздо более мягкой.