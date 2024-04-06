Повестки в Беларуси будут вручать по СМС: Лукашенко подписал закон

В период мобилизации такое оповещение будет аналогом обычной повестки, а в мирное время — дополнять обычный документ. Кроме того, военные комиссары будут наделены правом ограничивать выезд за пределы граждан страны, нарушающих обязанности по воинскому учету.

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об SMS-повестках в военкоматы. Соответсвующий документ был опубликован на национальном портале правовой информации РБ.

В законе говорится, что в случае мобилизации явка по СМС будет обязательной.

"При призыве на военную службу по мобилизации граждане также обязаны явиться на мероприятия по призыву, будучи оповещенными посредством СМС-сообщений", — следует из текста закона.

Предоставлять номера военнообязанных должны будут по запросу военкомата операторы связи в недельный срок. Отметим, что в Беларуси подключают к мобильной связи только по паспорту. В период мобилизации такое оповещение будет аналогом обычной повестки, а в мирное время — дополнять обычный документ, отмечается в документе.

Кроме того, военные комиссары будут наделены правом ограничивать выезд за пределы граждан страны, нарушающих обязанности по воинскому учету и уклонистов. Также закон уточняет правила отсрочки по призыву, правовые основы добровольного участия граждан в работах оборонного характера и некоторые вопросы мобилизации.

Напомним, несколько ранее Александр Лукашенко заявил о вооружении армии Беларуси. По словам политика, Беларусь никому и ничем не угрожает, поскольку белорусам не нужны чужие земли, однако страна должна готовиться к войне, поэтому ведется необходимая подготовка.

А в конце марта стало известно, что Лукашенко обсудил с военными возможное нападение на НАТО. Лидер РБ поговорил с командующим Северо-Западного оперативного командования Александром Науменко. Политик поинтересовался, сможет ли военный удержать Сувалкский коридор при помощи своих войск.