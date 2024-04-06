Повістки в Білорусі вручатимуть по СМС: Лукашенко підписав закон

У період мобілізації таке оповіщення буде аналогом звичайної повістки, а в мирний час — доповнювати звичайний документ. Крім того, військові комісари будуть наділені правом обмежувати виїзд за межі громадян країни, які порушують обов'язки з військового обліку.

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Лідер Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про SMS-повістки у військкомати. Відповідний документ був опублікований на національному порталі правової інформації РБ.

У законі йдеться, що в разі мобілізації явка за СМС буде обов'язковою.

"Під час призову на військову службу за мобілізацією громадяни також зобов'язані з'явитися на заходи щодо призову, будучи сповіщеними за допомогою СМС-повідомлень", — випливає з тексту закону.

Надавати номери військовозобов'язаних повинні будуть за запитом військкомату оператори зв'язку в тижневий термін. Зазначимо, що в Білорусі підключають до мобільного зв'язку тільки за паспортом. У період мобілізації таке сповіщення буде аналогом звичайної повістки, а в мирний час — доповнювати звичайний документ, наголошується в документі.

Крім того, військові комісари будуть наділені правом обмежувати виїзд за межі громадян країни, які порушують обов'язки з військового обліку, та ухильників. Також закон уточнює правила відстрочки за призовом, правові засади добровільної участі громадян у роботах оборонного характеру та деякі питання мобілізації.

Нагадаємо, дещо раніше Олександр Лукашенко заявив про озброєння армії Білорусі. За словами політика, Білорусь нікому і нічим не загрожує, оскільки білорусам не потрібні чужі землі, проте країна повинна готуватися до війни, тому ведеться необхідна підготовка.

А наприкінці березня стало відомо, що Лукашенко обговорив з військовими можливий напад на НАТО. Лідер РБ поговорив із командувачем Північно-Західного оперативного командування Олександром Науменком. Політик поцікавився, чи зможе військовий утримати Сувалкський коридор за допомогою своїх військ.