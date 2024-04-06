Журналисту-автору расследования о главе киберразведки СБУ хотели вручить повестку, — СМИ

Как утверждают журналисты "Слідство.Інфо", указание выдать повестку представителям ТЦК мог давать некий человек в штатском, которого также зафиксировали камеры торгового центра. "Слідство.Інфо" заявляет, что идентифицировали этого человека — это сотрудник департамента кибербезопасности СБУ и именно он указывал на журналиста, которому нужно было вручить повестку. На момент публикации материала пресс-службы Соломенского РТЦК и СБУ не комментировали информацию медиа

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Журналисту "Слідства.Інфо" Евгению Шульгату, который был автором расследования об элитном имуществе руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, пытались вручить повестку из-за работы над материалом. Несмотря на то, что само расследование обнародовали 4 апреля, сотрудники Соломенского ТЦК якобы пытались вручить Шульгату повестку еще 1 апреля, когда журналист зашел в супермаркет. Об этом говорится в расследовании "Следствия Инфо" от 6 апреля.

"В разговоре военнослужащие отметили, что недавно Евгению исполнилось 27 лет и он не пришел в ТЦК обновить данные. Когда журналист начал снимать видео и задавать вопросы, связана ли ситуация с его работой над расследованием о руководителе департамента кибербезопасности СБУ, военнослужащие ушли, отметив, что фиксируют отказ от повестки", — говорится в расследовании.

События происходили в ТЦ "Дрим-Таун" в Оболонском районе столицы в 21:15 1 апреля, что также показалось журналистам странным, ведь сотрудники ТЦК, которые пытались вручить повестку, с помощью видеозаписи журналиста на собственный мобильный телефон, были идентифицированы. Оказалось, что они представители ТЦК в Соломенском районе Киева.

"Меня удивило, что они подошли именно ко мне, обратились по имени-фамилии и явно знали меня в лицо…Поскольку я работал над этой историей (об элитном имуществе руководителя департамента кибербезопасности СБУ Витюка, — ред.), то сразу заподозрил, что меня остановили в супермаркете именно из-за нее", — заявил Шульгат.

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Журналисты "Слідства.Інфо" также получили видео с камер наблюдения торгового центра, на котором видно, что через несколько минут после того, как в супермаркет заходит журналист, за ним заходят двое сотрудников ТЦК вместе с мужчиной в гражданской одежде.

"Из видео понятно, что человек в штатском дает указания сотрудникам ТЦК. Пока журналист находится в супермаркете, человек в штатском ходит возле касс, а затем быстро возвращается к военным. Активно жестикулирует, показывая военным в разные стороны и покидает торговый центр. Меньше чем через минуту военные подошли к журналисту. Из увиденного можно сделать вывод, что этот человек указывает военным на Евгения Шульгата", — говорится в расследовании "Слідства.Інфо".

Журналисты связались с работниками ТЦК Александром и Сергеем, но они отказались назвать лицо, которое указывало им, кому именно надо вручить повестку.

"Источники журналистов помогли понять, кто именно тот человек, который руководил представителями ТЦК. Нам сказали, что это может быть Алексей Владимирович Биленко — человек, близкий к Илье Витюку. После поисков в базах данных журналисты нашли Алексея Владимировича Биленко, который ранее работал во львовском управлении СБУ. А сейчас — в департаменте кибербезопасности СБУ. То есть в том департаменте, который возглавляет Илья Витюк — фигурант расследования Евгения Шульгата", — подчеркивают расследователи.

Алексей Биленко не ответил на звонки журналистов, а после сообщений в мессенджерах, по утверждению "Слідства.Інфо", прибегнул к блокированию возможности с ним пообщаться.

На момент публикации материала пресс-службы Соломенского РТЦК и СБУ не комментировали информацию медиа.

Напомним, журналисты-расследователи проекта "Слідство.Інфо" нашли информацию о покупке женой главного киберразведчика, начальника департамента киберзащиты СБУ Ильи Витюка квартиры премиум-класса. В обнародованном 4 апреля материале журналисты утверждают, что в официальной декларации Ильи Витюка зафиксировано, что квартира в Печерском районе Киева приобретена его семьей за 12,8 миллионов гривен, что почти вдвое меньше ее рыночной стоимости.

НАБУ занимается расследованиями в сфере закупок для нужд ВСУ. В одном из дел, в котором отмывали 6 млн евро, работники съездили в Финляндию, где 14 марта задержали одного из подозреваемых.