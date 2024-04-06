Журналісту-автору розслідування про голову кіберрозвідки СБУ хотіли вручити повістку, — ЗМІ

Як стверджують журналісти "Слідство.Інфо", представникам ТЦК міг давати вказівки чоловік у цивільному, якого також зафіксували камери торгового центру, де відбувались події. "Слідство.Інфо" заявляє, що ідентифікували цього чоловіка — це Олексій Біленко — співробітник департаменту кібербезпеки СБУ і саме він вказував на журналіста, якому потрібно було вручити повістку. На момент публікації матеріалу пресслужби Солом'янського РТЦК та СБУ не коментували інформацію медіа.

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Журналісту "Слідства.Інфо" Євгенію Шульгату, який був автором розслідування про елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, намагалися вручити повістку через роботу над матеріалом. Попри те, що саме розслідування оприлюднили 4 квітня, співробітники Солом’янського ТЦК нібито намагались вручити Шульгату повістку ще 1 квітня, коли журналіст зайшов до супермаркету. Про це йдеться у розслідуванні "Слідства Інфо" від 6 квітня.

"У розмові військовослужбовці зазначили, що нещодавно Євгенію виповнилося 27 років і він не прийшов до ТЦК оновити дані. Коли журналіст почав знімати відео та ставити запитання, чи пов’язана ситуація з його роботою над розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ, військовослужбовці пішли, зауваживши, що фіксують відмову від повістки", — йдеться у розслідуванні.

Події відбувались в ТЦ "Дрім-Таун" в Оболонському районі столиці о 21:15 1 квітня, що також видалось журналістам дивним, адже співробітники ТЦК, які намагались вручити повістку, за допомогою відеозапису журналіста на власний мобільний телефон, були ідентифіковані. Виявилось, що вони представники ТЦК у Солом'янському районі Києва.

"Мене здивувало, що вони підійшли саме до мене, звернулися на імʼя-прізвище і явно знали мене в обличчя…Оскільки я працював над цією історією (про елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка, — ред.), то одразу запідозрив, що мене зупинили у супермаркеті саме через неї", — заявив Шульгат.

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Журналісти "Слідства.Інфо" також отримали відео з камер спостереження торгового центру, на якому видно, що за кілька хвилин після того, як в супермаркет заходить журналіст, за ним заходять двоє співробітників ТЦК разом з чоловіком у цивільному одязі.

"З відео зрозуміло, що людина у цивільному дає вказівки співробітникам ТЦК. Поки журналіст перебуває у супермаркеті, чоловік у цивільному ходить біля кас, а потім швидко повертається до військових. Активно жестикулює, показуючи військовим у різні боки та залишає торговий центр. Менше ніж за хвилину військові підійшли до журналіста. З побаченого можна зробити висновок, що цей чоловік вказує військовим на Євгенія Шульгата", — йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо".

Журналісти зв'язались з працівниками ТЦК Олександром та Сергієм, але вони відмовилися назвати особу, яка вказувала їм, кому саме треба вручити повістку.

"Джерела журналістів допомогли зрозуміти, хто саме той чоловік, який керував представниками ТЦК. Нам сказали, що це може бути Олексій Володимирович Біленко — людина, близька до Іллі Вітюка. Після пошуків у базах даних журналісти знайшли Олексія Володимировича Біленка, який раніше працював у львівському управлінні СБУ. А зараз — у департаменті кібербезпеки СБУ. Тобто у тому департаменті, який очолює Ілля Вітюк — фігурант розслідування Євгенія Шульгата", — наголосити розслідувачі.

Олексій Біленко не відповів на дзвінки журналістів, а після повідомлень у месенджерах, за твердженням "Слідства.Інфо", вдався до блокування можливості з ним поспілкуватися.

На момент публікації матеріалу пресслужби Солом'янського РТЦК та СБУ не коментували інформацію медіа.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі проєкту "Слідство.Інфо" знайшли інформацію про купівлю дружиною головного кіберрозвідника, начальника департаменту кіберзахисту СБУ Іллі Вітюка квартири преміумкласу. В оприлюдненому 4 квітня матеріалі журналісти стверджують, що в офіційній декларації Іллі Вітюка зафіксовано, що квартира у Печерському районі Києва придбана його родиною за 12,8 мільйонів гривень, що майже вдвічі менше за її ринкову вартість.

НАБУ займається розслідуваннями у сфері закупівель для потреб ЗСУ. У одній зі справ, в якій відмивали 6 млн євро, працівники з'їздили у Фінляндію, де 14 березня затримали одного з підозрюваних.