Пуэльо-Мота сначала воевал в составе пророссийской международной военизированной группировки "Пятнашка", а позже подписал контракт с Минобороны РФ. В РФ он попал через Турцию.

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В Украине на стороне Российской Федерации воюет бывший депутат городского совета и член национальной гвардии Массачусетса, которого разыскивают в США по обвинению в сексуальном насилии над детьми, 28-летний Уилмер Пуэлло-Мота. Об этом пишет издание The Guardian.

Уилмер Пуэлло-Мота пропал без вести в США 7 января, за два дня до того, как он должен был предстать перед судом в Род-Айленде из-за найденных у него фотографий сексуального насилия над детьми. Также его обвиняли в препятствовании правосудию.

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Пропавшего американца впоследствии обнаружили в пункте военной службы в российском Ханты-Мансийске. Он "засветился" на фотографии, опубликованной в РФ во время подписания военного контракта. Экс-нацгвардеец США сидел в комнате, украшенной фото Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

Фото россияне подписали: "Американец подписал военный контракт в центре патриотов в Ханты-Мансийске".

До подписания контракта с Минобороны РФ Пуэльо-Мота воевал добровольцем в составе ВС РФ во время захвата россиянами украинского города Авдеевка в феврале 2023 года.

В том месяце российские провоенные каналы распространили кадры размытой фигуры в боевой форме, которая устанавливает флаг США на руинах украинского города в поддержку России.

"Я пришел сюда, чтобы установить флаг США в знак дружбы и поддержки всего того, что здесь терпят люди. Я чувствую гордость быть здесь", — сказал мужчина на видео с размытым лицом.

Чиновник РФ приветствует Пуэльо-Мота. Фото: Правительство Ханты-Мансийского региона/Telegram

Подтверждая свое участие в боях за Авдеевку, Пуэльо-Мота в ролике рассказал о том, что ранее воевал в Украине в составе пророссийской международной военизированной группировки "Пятнашка".

"Я точно сделал бы это снова", — сказал он.

Пуэлло-Мота впервые был арестован в 2020 году после того, как полиция в Род-Айленде обнаружила на его телефоне изображение обнаженной несовершеннолетней девушки. Согласно судебным документам, он сказал полиции, что думал, что девушке 22 года, а лишь позже узнал, что ей 17.

Позже ему было предъявлено обвинение в подделке и препятствовании судебной системе после того, как он якобы сказал одному из своих командиров Национальной военно-воздушной гвардии штата Массачусетс, что обвинения в отношении изображений сексуального насилия над детьми в Род-Айленде были фальшивыми.

По данным американского регионального издания Masslive, Пуэлло-Мота является бывшим членом 104-го истребительного крыла Национальной воздушной гвардии Массачусетса.

После того, как он не явился на судебное заседание, офис генерального прокурора Род-Айленда опубликовал заявление, в котором говорится, что Пуэльо-Мота сел на борт самолета Turkish Airlines, который летел в Стамбул 7 января.

"Его местонахождение с этого места неизвестно", — сказал тогда суд.

Puello-Mota не ответил на запрос о комментарии.

На его странице в Facebook теперь есть фотография Пуэльо-Моты в полном военном снаряжении, который управляет беспилотником, а он указывает свою текущую работу в Министерстве обороны России.

Пророссийские военные блогеры в своих публикациях не упомянули о статусе беглеца Пуэльо-Моты в США, вместо этого представив его побег как пиар-переворот для Москвы.

"Уилл служил в вооруженных силах США, но, осознав, что на самом деле происходит в Украине, несколько месяцев назад ушел на войну добровольцем. Вместе с русскими ребятами он бок о бок освобождал Авдеевку", — говорится в сообщении.

Напомним, что британец Гарри Грегпокончил жизнь самоубийством после того, как вернулся с войны в Украине. Он страдал ПТСР.

Ранее сообщалось, что ВС РФ завезли наемников из Малайзии на временно оккупированные территории Донецкой области. В рядах ВС РФ были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран.