"Сложно идентифицировать": Гуменюк отреагировала на казнь пленных бойцов ВСУ в Крынках

По словам начальницы пресс-центра ОК "Юг", противник неоднократно использовал тактику террора, однако не обо всех случаях становилось известно публично. В этот раз оккупанты опубликовали кадры из-за неудач на левобережье Херсонской области.

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Российские оккупанты продолжают нарушать обычаи ведения войны и в районе села Крынки на левом берегу Херсонской области расстреляли украинских военнопленных. Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона поделилась некоторыми деталями трагедии.

По ее словам, сейчас продолжают устанавливать все подробности инцидента с казнью бойцов ВСУ. Процесс крайне сложный, ведь по опубликованным кадрам не совсем просто распознать личности.

"По этому инциденту детали еще устанавливаются. Потому что по такому видео сложно идентифицировать людей. Мы уточняем ситуацию, разбираемся с ней в совокупности с правоохранительными органами", — заявила Наталья Гуменюк.

Отдельно представительница ОК "Юг" добавила, что это уже не первый подобный случай. Противник неоднократно расстреливал украинских военнопленных, которые были в тот момент без оружия. Соответственно, не могли чем-то угрожать ВС РФ.

Конкретно эта ситуация стала публичной в результате неудач оккупантов на этом направлении. Возле населенного Крынки со стороны врага продолжаются попытки штурмов, однако они безрезультатны.

"Мы уже фиксировали такие случаи на других участках фронта, и все они документируются и ложатся в основу дальнейшего уголовного производства", — продолжила Наталья Гуменюк.

Напомним, 7 апреля сообщалось, что СМИ установили командира РФ, который мог отдать приказ о расстреле украинских военнопленных. По информации журналистов, военнослужащих этого подразделения армии РФ не раз обвиняли в разных преступлениях на временно оккупированной части Херсонской области.